27.10.2021

Der Thomas Müller des TSV Fischach

Plus Maximilian Repasky ist nicht nur eine erfahrene Stütze beim TSV Fischach, sondern sorgt auch für den nötigen Spaß in der Kabine.

Von Marcus Angele

Es sind so die speziellen Typen im Verein, die nicht nur gut Fußball spielen, sondern auch für die gute Stimmung im Verein sorgen. So ein Fußballspaßvogel ist Maximilian Repasky vom TSV Fischach. Mit seinen 31 Jahren gehört er im Team schon eher zum "alten Eisen", sagt aber selbst, dass er das Kind in der Mannschaft ist: "Lustiges Gequatsche, Unsinn und die Jungs unterhalten gehört zu meinen Teamaufgaben", meint er lachend. Man kann ihn also mit Recht den Thomas Müller des TSV nennen. Auch seine Teamkollegen wissen, was sie an ihm haben und warten auf Repys nächsten Gag in der Kabine. Fußball ist sein größtes Hobbys, was ihm durch die Corona-Zeit noch bewusster wurde. Nicht nur das Kicken in einer Mannschaft hat ihm gefehlt, sondern auch das Kabinenleben. Derzeit laboriert der Abwehrspieler an einer Bänderverletzung und muss von außen zusehen, was der fußballverrückten Seele noch mehr weh tut. Aber sein Team meistert die Hürde gerade sehr gut und ist mit gutem Vorsprung im sicheren Mittelfeld. Nun erzählt Maximilian noch etwas mehr von sich.

