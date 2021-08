Der baldige Rekordspieler ist auf den Hund gekommen

Plus Moritz Schönwälder spielt seit seiner Kindheit beim FSV Wehringen und hat viele Interessen.

"Schönwälder Moritz? Wer ist denn das?", werden sich so manche Kreisklasse-Verteidiger fragen, wenn sie gegen den FSV Wehringen antreten. Doch sie kennen ihn bestimmt recht gut. Vor seiner Hochzeit mit seinem nach eigenen Angaben "Lieblingsmensch" Natalie ging er bis April letzten Jahres unter dem Namen Zittenzieher auf Torejagd.