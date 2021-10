Der faire Abräumer mit dem Tattoo-Tick

Plus Julian Kille ist in der Abwehr des SV Untermeitingen eine Bank – privat mag er es eher ruhiger oder pumpt gern im Kraftraum.

Es ist mit Sicherheit kein großes Vergnügen, wenn du als Stürmer auf die Nummer 14 des SV Untermeitingen triffst. Julian Kille fällt nicht nur als Spielführer auf, sondern auch mit seinem gut trainierten Oberkörper. Dabei löst er seine Aufgaben aber nicht auf rustikale Art, sondern meist fair und spielerisch, wenn es geht. In 128 Spielen für den SVU sammelte der Innenverteidiger nur 14 Gelbe Karten. Der Linksfuß ist aber nicht nur auf dem Feld für die Sicherung bestimmter Regionen verantwortlich, sondern programmiert und repariert mobile Lichtsignalanlagen bei einer Verkehrssicherungsfirma.