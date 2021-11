Fußball Kreisklasse

vor 4 Min.

Der Spitzenreiter hat die Füße schon hochgelegt

Plus Während Spitzenreiter Schwabegg spielfrei ist, müssen die anderen Teams in der Kreisklasse noch einmal vor der Winterpause ran.

Von Marcus Angele

Und während sie in Schwabegg spielfrei schon die Herbstmeisterschaft feiern, wird auf den anderen Plätzen am letzten Spieltag vor der Winterpause noch einmal geackert - hoffentlich. Bereits am vergangenen Spieltag wurden zwei Partien Corona-bedingt verschoben, und wer weiß, wie sich die Lage in dieser Woche noch verändert. In den verbliebenden vier Spielen gab es Kampf, Enttäuschung und einen wahren Turbostart.

