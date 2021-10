Fußball Kreisklasse

27.10.2021

Showdown in Hiltenfingen

Plus Beim Kreisklassen-Derby trifft der Tabellenzweite aus Hiltenfingen auf den führenden SV Schwabegg.

Von Marcus Angele

Wer sich den Spielplan der Kreisklasse ausgedacht hat, war schon ein echter Fuchs: Zum letzten Vorrundenspieltag treffen bereits am Samstag (14 Uhr) in Hiltenfingen der Tabellenzweite gegen den Tabellenersten Schwabegg aufeinander. Die Herbstmeisterschaft hat sich der SVS nach einer bisher makellosen Saison schon geholt. Nun wäre noch ein Sieg beim alten Rivalen aus Hiltenfingen das I-Pünktchen. Der ASV sieht dies natürlich etwas anders und würde dieses Pünktchen gerne auf seine Seite setzen. So wie es aussieht, meint es der Wettergott ebenfalls noch recht gut für ein gut besuchtes, emotionales und spannungsgeladenes Derby. Auch in den anderen Spielen geht es am Sonntag ( Inningen - Göggingen ab 12.30 Uhr, der Rest ab 14 Uhr) teilweise um viel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

