Lagerlechfeld will den Derby-Sieg bestätigen

Nach dem Paukenschlag mit dem 5:4-Auswärtssieg in Langerringen geht es für die SpVgg Lagerlechfeld nun darum, diesen Überraschungscoup auch im nächsten Heimspiel der Kreisliga zu festigen. Der von Spielertrainer Daniel Raffler prophezeite schwierige Saisonstart könnte nach der Auftaktniederlage in Kissing nun bei einem erneuten Sieg im ersten Heimspiel positiv gestaltet werden. Der Gegner FC Haunstetten hat sich bisher mit drei Unentschieden und 1:1 Toren als wahrer Minimalist erwiesen. Nach dem 1:1 gegen den TSV Göggingen folgten zwei 0:0-Partien beim Aufsteiger TSV Königsbrunn und auf eigenem Platz gegen die U23 des TSV Schwabmünchen. Immerhin bewies die Abwehr vor dem routinierten Torwart Stanislaw Laukart, dass es nicht leicht ist, gegen sie ein Tor zu erzielen. Den Lechfeldern sollte das aber mit dem Schwung aus den fünf Toren von Langerringen aber doch gelingen.