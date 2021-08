TSV Schwabmünchen trifft zweimal in vier Tagen auf Landsberg

Plus Nach dem überraschenden Erfolg gegen 1860 II geht es für den TSV Schwabmünchen am Mittwoch im Pokal gegen Landsberg. Dem Trainer steht dabei ein Neuzugang zur Verfügung.

Die Laune von Trainer Paolo Maiolo ist auch einen Tag nach dem überraschenden 1:0-Erfolg beim TSV 1860 München II noch blendend: „Das war einfach wunderbar. Alle haben gegenüber dem Sieg gegen Aubing noch einmal eine Schippe drauf gelegt, sonst wäre ein Erfolg bei einem so starken Team auch nicht möglich gewesen. Meine Spieler haben die taktischen Vorgaben perfekt umgesetzt und das Tor war sehr schön herausgespielt“, schwärmt der Trainer des Bayernligisten. Einen Spieler hob der Coach besonders hervor: „Wie uns Stefan Brunner mit zwei tollen Paraden die Führung gerettet hat, das war schon Extraklasse.“