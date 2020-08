Fußball schauen und dabei Abstand halten? Das geht!

Das Fußball schauen mit Freunden macht wieder Spaß - und das trotz der Corona-Einschränkungen. Auch wenn manches anders läuft, als früher.

Das passt einfach gar nicht zusammen: Auf der einen Seite das Coronavirus, das dafür sorgt, dass wir uns ja nicht zu nahe kommen. Und auf der einen Seite der Fußball, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen davon lebt, dass Menschen sich nahe kommen, was wiederum zur Ausbreitung des tückischen Virus beiträgt.

Die Versuche, Fußball trotz Corona möglich zu machen, überzeugen nicht wirklich: Die Geisterspiele sind jedem, der den Sport mag, ein Grauen. Da hilft es auch nicht, dass Bezahlsender die Option anbieten, den Kick mit künstlicher Stadionatmosphäre anzuschauen. Wenn an einigen Stellen völlig unmotiviert gepfiffen oder applaudiert wird, wirkt das Ganze eher unfreiwillig komisch.

Champions League: Die Spiele des FC Bayern sind sehenswert

Und trotzdem schau ich mir die Spiele der Champions League an, denn es war ja durchaus sehenswert, was vor allem die Bayern dort abgeliefert haben. Und das gerne auch mit Freunden. So denken offenbar viele, die sich privat oder in einer Kneipe zum gemeinsamen Fußball schauen treffen. Da ist dann vieles so wie zu den Zeiten vor der Corona-Pandemie, wenn man sich gemeinsam freut oder diskutiert, ob der Rückpass wirklich sein musste. Wenn dann auch noch darauf geachtet wird, dass man sich nicht zu nahe kommt, macht Fußball schauen wieder Spaß.

