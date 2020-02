10:00 Uhr

Fußgängerin stürzt bei Unfall in Schwabmünchen

Unfall in Schwabmünchen: Eine 71-Jährige stürzte, nachdem eine Autofahrerin beim Rückwärtsfahren ihr Fahrrad touchiert hatte.

Eine Autofahrerin hat beim Ausparken in Schwabmünchen das Fahrrad einer 71-jährige Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag zwischen 16.30 und 17 Uhr. Die Fußgängerin schob ihr Rad auf dem Gehweg an der Einmündung Fuggerstraße und Jahnstraße in Schwabmünchen, als eine Autofahrerin rückwärts aus einem Parkplatz ausfuhr und das Fahrrad touchierte.

Autofahrerin soll sich bei der Polizei melden

Die Fußgängerin stürzte durch den Aufprall und verletzte sich am Knie - wie sich am nächsten Tag herausstellte. Die Autofahrerin stieg aus und half der 71-Jährigen auf. Anschließend setzten beide ihren Weg fort ohne die Daten des jeweils anderen zu notieren.

Die Autofahrern war nach Angaben der Polizei etwa 20 Jahre alt und hatte dunkelblonde, schulterlange Haar. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden.

