Gärtnerei schließt nach 124 Jahren

Alois Keller schließt am Tag vor Heiligabend die Tür seiner Gärtnerei in Großaitingen für immer.

Der mehr als 100 Jahre alte Familien-Gartenbaubetrieb in Großaitingen wird in wenigen Tagen eingestellt. Warum Alois Keller die Türe für immer schließt.

Von Hieronymus Schneider

Am Montag, einen Tag vor Heiligabend, hat die Gärtnerei Keller in der Großaitinger Steingasse zum letzten Mal für ihre Kunden geöffnet. Der 57-jährige Gartenbaumeister Alois Keller schließt den Betrieb, den einst sein Urgroßvater Martin Geißelmaier im Jahr 1895 begonnen und nach dem Zweiten Weltkrieg an den gleichnamigen Großvater übergeben hat.

Sein Vater Alois heiratete in den Betrieb ein und übernahm ihn um das Jahr 1965. Sohn Alois lernte den Beruf bei der Gärtnerei Bosch im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede und legte die Meisterprüfung als Gartenbauer ab. Abgesehen von zwei Jahren Bundeswehrzeit arbeitete er im elterlichen Betrieb, den er 1995 übernahm.

Wirtschaftliche Gründe führten zum Aus der Großaitinger Gärtnerei

Alois Keller führte die Gärtnerei viele Jahre zusammen mit seiner Ehefrau, die im Januar 2005 bei einem Verkehrsunfall um Leben kam. Sein Bruder arbeitete als Gärtner im Betrieb mit, bis zuletzt wurden auch drei Floristinnen beschäftigt. „Meine vier Söhne haben andere Berufe und wollen die Gärtnerei nicht weiter betreiben. Für eine Modernisierung bin ich gesundheitlich nicht mehr in der Lage und so habe ich mich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, den Betrieb aufzugeben und Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen“, sagt Keller.

