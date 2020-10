12:38 Uhr

Gäste einer Spielothek in Großaitingen prügeln sich

Ein 51-Jähriger wurde bei einer Schlägerei in einer Spielothek in Großaitingen leicht verletzt.

Zu Handgreiflichkeiten kam es am Samstagabend in einer Spielothek in Großaitingen. Was passiert ist.

Mehrere alkoholisierte Männer haben sich am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in einer Spielothek in der Augsburger Straße in Großaitingen geprügelt, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Ein 51-Jähriger wurde leicht verletzt. Nur durch das Eingreifen von mehreren anwesenden Gästen konnte Schlimmeres verhindert werden, berichtet die Polizei. Zwei Männer im Alter von 30 und 26 Jahren wurden zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden.

