00:37 Uhr

Ganz im Sinn von Raiffeisen

Viele Vereine aus dem Raum Bobingen kamen in wieder den Genuss einer Gewinnausschüttung durch die örtliche Raiffeisenbank.

Genossenschaftsbank fördert Vereine im Bobinger Raum

So eine schöne Aufgabe hätte Thomas Zuber, Prokurist der Raiffeisenbank Bobingen, gerne öfter. „Es ist schon eine tolle Geschichte, wenn man so viel Geld auf einmal verteilen kann“, gab er bei der Verteilung der Gewinnsparzweckerträge im Foyer der Hauptstelle in Bobingen zu.

Über 30000 Euro konnte sein Haus diesmal an verschiedene Vereine und Organisationen ausschütten. Traditionsgemäß wechselt die Raiffeisenbank jedes Jahr den Kreis der Begünstigten. Beschenkt wurden diesmal die Feuerwehren, Musikverein, Naturschutzverbände, Gartenbauvereine und einige kirchliche Gruppierungen im Geschäftsgebiet der Bank.

Zuber erinnerte an den Gedenktag für Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Der Gründungsvater der Bank habe mit seinem ursprünglich gegründeten Brotverein gegen die damalige herrschende Hungersnot den Stein für die Genossenschaften ins Rollen gebracht. „Und mit unserer Ausschüttung schließt sich der Kreis mit dem Prinzip des Helfens wieder in Richtung unserer Ursprünge“, sagte Thomas Zuber. (anja)