vor 34 Min.

Ganz ohne Geld stirbt jede Liebe

D’Lechauer aus Königsbrunn zeigen ihr Können nicht nur beim Theater. Warum ein Aprilscherz kurzzeitig einen Schock auslöst.

Von Claudia Deeney

Beim Osterheimatabend der Königsbrunner Trachtler gab es viel Musik, viele Tänze, viel Theater, sehr viele Besucher und noch bessere Stimmung. Mehr als drei Stunden lang präsentierte der Heimat- und Volkstrachtenverein D‘Lechauer am Ostersonntag seine zahlreichen Gruppen im Trachtenheim. Nach dem ersten Teil des Programms wurde das Theaterstück „Die Liebesfalle“ aufgeführt.

Der reiche Junggeselle Peter stellte zusammen mit seinem Freund und Banker Klaus drei Damen auf die Probe, weil er nicht wegen seines Geldes, sondern tatsächlich aus Liebe geheiratet werden möchte. Ihm war ja schon vorher klar, dass Jutta die Untadelige und Wunschschwiegertochter seiner Mutter nur hinter seinem Geld her ist. Bei Elke, bezaubernd aber anspruchsvoll, stehen die Chancen 50:50, dass sie den Test besteht. Aber nein, sie befindet ziemlich lapidar: „Ich hab dich schon gern gehabt, aber ganz ohne Geld stirbt halt jede Liebe.“ Wenigstens hat sich der Aufwand der Selbsttötungsinszenierung, samt Schussverletzungsschminke, aufgetragen durch den besten Freund, gelohnt und Stubsi erweist sich, wie erwartet, als die wahre Liebe und das Pärchen sinkt sich in die Arme, sehr zur Freude des Publikums.

Jede Woche wird zwei Stunden trainiert

Und diesem wurde von Beginn an reichlich Freude beschert. Die Jugend- und Aktivengruppen ließen die Röcke schwingen, tanzten traditionelle Formationen und beim Plattlern der Männer knallte es ordentlich im Takt. Damit das auf der Bühne so perfekt und leicht rüberkommt, üben sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder das ganze Jahr über regelmäßig, erklärt Tänzerin Martina Fritsche: „Jede Woche zwei Stunden, wir wechseln die Figuren in den Tänzen und tanzen nicht ständig das Gleiche.“

Als besondere Einlage gab es eine sehr anschauliche Tanzversion der „lustigen Holzhackerbuam“. Musikalisch live umgesetzt von den Lumpenbachern im Saal, griffen die Männer oben auf der Bühne tatsächlich zu den Hacken und Sägen. Im Rhythmus waren sie so eifrig bei der Sache, dass die Späne der bearbeiteten Holzstämme bis ins Publikum flogen.

Der Verein bot aber nicht nur Sehenswertes, sondern hat auch viele musikalische Formationen – und dies ebenfalls generationenübergreifend. Auch schon ganz junge Musiker stehen da mit Posaune und Ziehharmonika auf der Bühne, wie Lena und Lukas Fritsche, oder Lea-Sofie Oppenländer an der Harfe.

Pfarrer lobt die Vielfältigkeit

Stubenmusik, dargeboten von mehreren verschiedenen Erwachsenengruppen des Vereines, gab es genauso, wie von den Gästen, dem Deutenhausener Viergesang. Ein sehr breit gefächertes Programm also, zu dem der Vorsitzende Bernhard Dachs zahlreiche Ehrengäste begrüßte. Einer von ihnen wurde ob seiner Berufung in Volksliedern besungen und seinem Stand zu Ehren erzählte der Zweite Gauvorsitzende Gregor Wiedemann sogar einen Witz. Der katholische Pfarrer Bernd Leumann nahm all dies mit Humor und sagte zu unserer Zeitung: „Aus meiner Heimat Pfronten kenne ich mehrere Heimatvereine, aber so vielfältig wie ich D‘Lechauer hier erlebe, das ist neu für mich. Ich empfinde das als sehr außergewöhnlich und bin sicher nicht das letzte Mal hier.“

Das letzte Mal könnte aber der Auftritt des Moderatorenduos gewesen sein, denn Peter Walter wollte gleich zu Beginn das Publikum wegen technischer Probleme nach Hause schicken. Nach geschockter Rückfrage seiner Partnerin Alexandra Oppenländer erklärte er freudig: „April, April“. Diese kleine Einlage bot sich am 1. April natürlich an. Ob das vor 96 Jahren, nämlich im April 1922 auch mal als Scherz gedacht war, einen Heimatverein zu gründen, ist nicht überliefert. Fakt ist: Heute sind D’Lechauer erfolgreich und gehen mit ganz viel Freude und Engagement auf einen runden dreistelligen Geburtstag in vier Jahren zu.