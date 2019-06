vor 25 Min.

Ganz vorne mitgeplattelt

Königsbrunner Trachtler überzeugen im Kampf um den Bayerischen Löwen

Das Preisplatteln um den Bayerischen Löwen in Gersthofen wurde vom Altbayrisch Schwäbischen Gauverband ausgerichtet. Von den Königsbrunner Trachtlern starteten neun Einzelteilnehmer, eine Jugendgruppe und eine Aktivengruppe. Diese hatten sich bei den letzten Wertungsplatteln qualifiziert. Die Königsbrunner Aktivengruppe zeigte den Königsbrunner Plattler. Die Jugendgruppe wurde krankheits- und ferienbedingt von der Jugend des Patenvereins Bayermünching aus Merching unterstützt. Für die Einzelwertung wurde parallel in drei Kreisen geplattelt, gedreht, getanzt und bewertet. Eingeteilt in Altersklassen trat immer ein Paar auf. An den Kreisen saß pro teilnehmendem Gauverband ein Werter. Für die Gruppenwertungen, die auf der Bühne stattfanden, kamen alle Werter zusammen. Bewertet wurden verschiedene Kriterien: Wie plattelt der Bua genau? Sind die Schläge gleichmäßig? Dreht das Deandl im Takt oder bildet ihr Rock eine ordentliche Glocke? Außerdem wird auf die Sauberkeit der Tracht und die gesamte Haltung geachtet. Aus den Punkten und der Haltung ergaben sich folgende Platzierungen:

Buam I: Vierter Platz Julian Schäble

Deandl III: Siebter Platz Lea-Sofie Oppenländer

Aktiv I: Zehnter Platz Daniel Straßner, zwölfter Platz Maximilian Dachs

Altersklasse: Achter Platz Robert Hahn

Ehrenklasse: Zweiter Platz Anton Straßner

Aktiv I: 14. Platz Regina Spatz

Aktiv II: Dritter Platz Stefanie Brenner

Sieg Alexandra Oppenländer

Die Jugendgruppe belegte den zwölften Platz und die Aktivengruppe die achte Platzierung. (AZ)

