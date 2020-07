23.07.2020

Garagenbrand in Schwabmünchen: Zwei Tesla sind jetzt Schrott

Plus Ein Feuer im Schwabmünchner Südosten zerstört zwei hochwertige Elektroautos – eines davon ist ein seltener Roadster von Tesla.

Von Christian Kruppe

Es ist ein Anblick, der Autoenthusiasten wohl Tränen in die Augen treibt. Der gelbe Tesla Roadster steht mit offener Fahrtür und Kofferraum in der Garage. das rechte Heck ist zum Teil weggeschmolzen. Der Sachschaden dürfte die 100.000 Euro Marke allein bei diesem seltenen Fahrzeug erreichen, immerhin ist es der „Ur-Tesla“, das erste Auto, das Elon Musk auf den Markt gebracht hat. Der ideelle Wert ist kaum abzuschätzen. Doch das ist nicht dem Schaden genug.

Denn nur ein paar Meter neben dem gelben Flitzer steht ein weiterer Tesla. Ein „Modell S“, der Neupreis lag seinerzeit ebenfalls laut Liste bei 100.000 Euro. Doch auch hier ist es der ideelle Wert, der kaum zu beziffern ist. Denn dieser „S“ war der erste seiner Art, der in Deutschland ausgeliefert wurde.

Der Einsatz in einem Solarbetrieb in der Taubentalstraße sorgte am Vormittag für viel Aufsehen, denn es kommt selten vor, dass in Schwabmünchen die Alarmsirenen auf den Dächern der Stadt heulen. Doch diese Form der Alarmierung war nötig, wie Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt erklärt: „Es wurde ein Garagenbrand gemeldet. Die Polizei war schnell vor Ort und meldete, dass es nach mehr aussieht und im Erdgeschoss eines Hauses ist.“ Da direkt nebenan weitere Gewerbebetriebe, darunter auch eine Schreinerei, grenzt, wurde die Alarmstufe zur Sicherheit erhöht und die Sirene heulte los.

Hausbewohner entdeckt den Brand in Schwabmünchner Garage

Dass der Brand am Ende relativ glimpflich verlief, lag zum einen an der frühen Entdeckung des Feuers und dem schnellen Einsatz der Freiwilligen.

Über der brennende Garage befindet sich eine vermietete Wohnung. Deren Bewohner wollte gerade seine Tochter zur Schule bringen, als ihm schon im Treppenhaus der Rauch entgegen schlug. „Nicht auszudenken, was passiert, wäre, wenn heute keine Schule gewesen wäre“, kommentiert Missenhardt den glücklichen Umstand, denn der Rauch war schon unterwegs in die Wohnung. Doch so konnten sich die drei Mieter noch selbst retten, mussten ins Krankenhaus.

Zur Brandbekämpfung war die Schwabmünchner Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, die zum Teil unter schwerem Atemschutz das Feuer bekämpften.

