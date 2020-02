vor 42 Min.

Garden tanzen um die Wette

Die Schwabmünchner Garde zeigte sich beim Gardetreffen in der Stadthalle in ihren neuen Kostümen.

Tanzgruppen aus Schwaben zeigen in der Stadthalle in Schwabmünchen, was sie können.

Von Christian Kruppe

Zwar ist der 11.November der offizielle Auftakt in die närrische Zeit, der auch in Schwabmünchen so begangen wird, aber der „gefühlte“ Auftakt in den Schwabmünchner Fasching bildet seit Jahren das Gardetreffen der Menkinger Narren.

Zum elften Mal lud das Team um Schwabmünchens „Obernarr“ Uli Weißenbach Garden und Showtanzgruppen aus ganz Schwaben in die Stadthalle. 22 Auftritte konnten so in der gut gefüllten Stadthalle beklatscht und bestaunt werden.

Gleich zu Beginn wurde es dabei richtig spektakulär. Die Showtanzgruppe „Dance Venture“ aus Egweil sorgte für stürmischen Applaus. 29 Tänzerinnen und Tänzer zeigten eine beeindruckende Mischung aus raffiniertem Tanz und atemberaubender Akrobatik. Mit mehrstöckigen Hebefiguren und Wurfelementen zeigten sie das Resultat von mehr als einem halben Jahr hartem Training.

Der Fasching in der Region lebt

Doch auch die lokalen Gruppen brauchten sich nicht zu verstecken. Egal ob Schwabmünchens Minigarde, die Untermeitinger Imhofia mit ihrem Showtanz oder die Teenies des Mittelstetter Faschingsklubs, sie alle wussten zu überzeugen. Und vor allem zeigten sie eines: Der Fasching in der Region lebt. Und wächst. Im Vorjahr brachte die Unermeitinger Imhofia zum ersten Mal einen Männershowtanz auf die Bühne. Bei vielen Gästen wurde dies als einmaliger Gag angesehen. Von wegen. Auch heuer standen die Mannsbilder vom Lechfeld wieder auf der Bühne – mutiger und zahlenmäßig stärker als im Vorjahr.

Zu den Stammgästen beim Schwabmünchner Gardetreffen zählt auch der CCK Fantasia aus Königsbrunn. Der schickte diesmal gleich zwei Abordnungen in die Stadthalle. Zuerst standen die Showtanz-Kids auf der Bühne. Sie entführten das Publikum ins ferne Asien. Zum Abschluss des Tages war es die „große“ Showtanzgruppe, die mit ihrem Programm „Verborgene Schätze“ einen glanzvollen Schlusspunkt setzte.

Dazwischen gab es viele andere Höhepunkte, darunter auch die Menkinger Garde, die nicht nur wegen ihrer neuen Kostüme auffiel. Nach einigen Jahren mit eher dünner Personaldecke fanden sich nun stolze 18 Tänzerinnen für das „Aushängeschild“ des Schwabmünchner Gardetanzes.

Weniger ist manchmal mehr: Sechs Stunden sind zu viel

Alles in allem bot das Gardetreffen erneut ein tolles Programm, das nicht nur die Faschingsfreunde anspricht. Nur wäre vielleicht das Motto „Weniger ist mehr“ eine Option, denn fast sechs Stunden waren für viele zu viel, was sich zum Ende auch durch die immer mehr lichtenden Besucherreihen zeigte.





