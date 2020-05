10:29 Uhr

Gartenlaube steht nachts in Flammen

Ein Feuer hat am Sonntagvormittag einen Wintergarten im Kühbacher Ortsteil Paar größtenteils zerstört.

Die Feuerwehr Schwabmünchen rückte nachts aus: In der Lechfelderstraße stand eine Gartenlaube in Flammen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Bewohner am Abend noch in der Gartenlaube aufgehalten hatten. Beim Verlassen der Laube wurde eine brennende Kerze in einer Schale, die mit Sand gefüllt war, zurückgelassen.

Gegen 2.40 Uhr brannte die Laube. Eine Nachbarin hörte die Knistergeräusch. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 750 Euro.

