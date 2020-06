00:31 Uhr

„Gautsch to go“ beginnt heute

Leckereien in Königsbrunn

Auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn sind die Stände aufgebaut: Von heute bis Sonntag, 5. Juli 2020, ist hier die „Gautsch to go“ zu finden. Weil das zehntägige Volksfest dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich stattfinden kann, gibt es – neben dem Autokino-Sommer – einen kleinen kulinarischen Ersatz. Täglich von 12 bis 18 Uhr werden all die Leckereien angeboten, die zu einem Volksfest gehören: Steckerlfisch, Grill-Hendl und Hax’n, Bosna und Currywurst, Pommes und Steaks, Crêpes, Zuckerwatte, Popcorn, Schokofrüchte, Softeis und Slush-Eis.

Vor Ort darf allerdings nichts verzehrt werden; alles ist nur zum Mitnehmen gedacht. Für Fisch, Hendl und Hax’n wird um Vorbestellung gebeten unter Telefon 0170/2846534.

Vertreten sind Marktbestücker aus der näheren Umgebung, die wie alle anderen auch unter der Absage sämtlicher Volksfeste leiden. Sie hoffen auf zahlreiche Besucher, denen sie ein bisschen Königsbrunner Gautsch-Stimmung mit nach Hause geben möchten. (AZ)

Themen folgen