18.07.2019

Geänderte Gebühren beim Friedhof

Satzung weicht von der Empfehlung ab

Für den städtischen Friedhof an der Wertachstraße gilt seit diesem Monat eine neue Friedhofssatzung, bei der auch die Gebühren neu festgesetzt wurden. In unserem Bericht vom Samstag, 6. Juli, veröffentlichten wir die Preise aus dem Satzungsentwurf von Friedhofsexperte Tobias Weiher. Wie die Stadtverwaltung jetzt informierte, weichen die jetzt gültigen Zahlen von denen des Entwurfs ab. Die Preise für Urnengrabstätten sind niedriger als geplant, dafür sind die Bestattungsgebühren höher als die ersten Zahlen. Diese Änderungen wurden in der nicht öffentlichen Stadtratsitzung beschlossen.

Die Tarife aus der Friedhofsgebührensatzung vom 2. Juli 2019:

Sarggrabstätten einfach: 450 Euro

Sarggrabstätten zweifach: 900 Euro

Sarggrabstätte Kind bis 6 Jahre: 450 Euro

Urnenerdgrabstätte: 350 Euro

Pflegefreies Urnengrab: 825 Euro

Urnenwandnischen: 825 Euro

Urnenstele: 1520 Euro

Sargbesetzung normal: 350 Euro

Sargbeisetzung Kinder bis 6 Jahre: 200 Euro

Urnenerdbeisetzung: 100 Euro

Leichenhalle ohne Aufbewahrung: 40 Euro

Leichenhalle mit Aufbewahrung: 50 Euro

Aussegnungshalle: 120 Euro

Quelle: Stadt Königsbrunn (maker)

