Gebrochene Herzen im Autolack: Polizei weiß jetzt, wer es gemacht hat

Ein Schwabmünchen wurden solche Herzen in neun Autos geritzt.

Immer wieder wurden in Schwabmünchen Herzen in Autotüren geritzt. Verschmähte Liebe steckt nicht dahinter.

Von Maximilian Czysz

Insgesamt neun Autos wurden in den vergangenen Monaten in Schwabmünchen beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein gebrochenes Herz in den Lack gekratzt.

Durch einen Hinweis kam die Polizei dem Täter auf die Spur. Auch der Winter spielte eine Rolle.

Ein Schwabmünchner entdeckte auf einer vereisten Autoscheibe jüngst das symbolträchtige Bild wieder, das auch in der Zeitung abgebildet war: ein Herz, durch das eine Zick-Zack-Linie geht. Der Zeuge konnte schließlich den entscheidenden Hinweis geben.

Herz ist auch in Tik-Tok zu sehen

Das Bild geht auf eine Grundschülerin zurück. Sie hatte das Herz offenbar auf TikTok gesehen. So heißt die Plattform im Internet, auf die jeder kurze, selbst gedrehte Videos stellen kann. Das Mädchen malte die Herzen daraufhin nach - allerdings nicht auf Papier, sondern auf Autotüren.

Eltern sind sehr kooperativ

Zusammen mit den Eltern, die laut Polizei sehr kooperativ sind und an einer Schadenswiedergutmachung größtes Interesse haben, gab das Mädchen die Vorfälle zu. Die Schülerin ist strafunmündig. Das heißt: Der Gesetzgeber sieht vor, dass Kinder unter 14 Jahren nicht bestraft werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag.

