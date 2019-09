vor 20 Min.

Geförderter Wohnungsbau in Untermeitingen kommt voran

Über dem Rohbau thront der Richtbaum: Der geförderte Wohnungsbau am Lechring in Untermeitingen wird wohl im Sommer 2020 bezugsfertig sein.

Am Untermeitinger Lechring ist der Rohbau für 22 neue Wohnungen fertig, weitere 15 werden in der Lechfelder Straße gebaut.

Von Daniel Weber

Der geförderte Wohnungsbau in Untermeitingen kommt zur Zeit gut voran: Nur wenige Wochen ist es her, dass die Gemeinde das Richtfest für 15 Wohnungen in der Lechfelder Straße gefeiert hat. Nun ist auch der Rohbau für 22 Wohnungen am Lechring fertig.

Dort hat die Wohnbaugesellschaft WBL Anfang März dieses Jahres mit dem Bau begonnen. Geschäftsführer Josef Hartmann legte damals einen straffen Zeitplan vor – und hält ihn bisher ein. Es habe keinerlei Verzögerungen auf der Baustelle gegeben, berichtet er. Wenn alles weiterhin gut läuft, sollen im Sommer 2020 die Mieter einziehen.

2016 begann das Projekt am Lechring

Das nun so schnell voranschreitende Projekt hatte einen längeren Vorlauf: 2016 kaufte die WBL der Gemeinde das Grundstück ab, 2018 erwarb sie noch eine Erweiterungsfläche. Zweite Bürgermeisterin Sonja Storch sagt, dass sich die Gemeinde schon früh mit der WBL zusammengesetzt habe, um auf dem Lechring Sozialwohnungen entstehen zu lassen. Dazu musste die WBL nicht lange überredet werden: „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Grundstücken für unsere Projekte“, erklärt Geschäftsführer Hartmann. Auch er musste nicht lange um das Grundstück betteln: In der Vergangenheit habe die Gemeinde Untermeitingen bereits gute Erfahrungen mit der Baugesellschaft gemacht, verrät Storch.

Die 22 Ein- bis Dreizimmer-Wohnungen am Lechring werden zwischen 42 und 75 Quadratmeter groß sein. Sowohl für Singles als auch für bis zu vierköpfige Familien mit niedrigem Einkommen ist das Projekt geeignet. Die Miete bewegt sich gehaltsabhängig zwischen 5,50 und 7,50 Euro pro Quadratmeter.

Der geförderte Wohnungsbau kostet rund fünf Millionen Euro

Das dreigeschossige Gebäude hat eine Wohnfläche von insgesamt 1420 Quadratmetern und wird den Bauherrn etwa fünf Millionen Euro kosten, davon eine halbe Million für das Grundstück. „Der Freistaat stellt uns ein Darlehen von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, das wir zu günstigen Konditionen zurückzahlen müssen. Außerdem erhalten wir eine Förderung von 400000 Euro“, sagt Hartmann. Er betont, dass alle Wohnungen barrierefrei und mit einem Aufzug zu erreichen sind. Das Projekt biete ein „attraktives Angebotsspektrum“ für verschiedenste Mieter.

Zweite Bürgermeisterin Storch gibt sich auch aus einem anderen Grund zuversichtlich, dass die Wohnungen nicht lange leerstehen werden: „Die Nachfrage nach gefördertem Wohnungsbau ist groß.“ Da die Politik in Berlin noch keine effektiven Maßnahmen gegen den Wohnungsmangel ergriffen habe, müsse man sich eben vor Ort um bezahlbaren Wohnraum bemühen – in Untermeitingen klappe das gut. Die 22 Wohnungen am Lechring dürften zum Beispiel für viele der Angestellten am Amazon-Standort in Graben attraktiv sein, sagt Storch.

