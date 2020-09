vor 21 Min.

Gefragt ist ein Platz für einen Wochenmarkt

In Untermeitingen geht es um schnelle Verbesserungen im Verkehrsbereich

In der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten die Mitglieder über mehrere Bauanträge. Zu einem Bauvorhaben in der Bgm.-Klaußner-Straße, das vom Kreisbauamt im Mai eingestellt worden war, lag nun ein neuer Plan vor.

Doch Bauamtsleiterin Elfriede Lösch verwies auf Unstimmigkeiten zwischen den Plänen und dem tatsächlichen Bau. Auch bei der Errichtung eines Carports mit stolzen 26 Metern Länge im Sanddornweg seien noch einige Details zu klären.

Beim Bericht aus dem Bauausschuss gab es eine Reihe an vorgeschlagenen Verbesserungen im Verkehrsbereich. So soll der Parkplatz an der Ecke Von-Imhof-/Lechfelder Straße aufgewertet werden. Bürgermeister Schropp brachte eine Befestigung ins Spiel, sodass der Platz auch für einen Wochenmarkt oder als Platz für den Weihnachtsmarkt genutzt werden könnte. „Hier könnte sogar eine Förderung aus dem Städtebau möglich sein“, sagte Schropp. Doch Herbert Riess bremste den Bürgermeister ein: „Die Grundidee ist, den Parkplatz zu ordnen. Wir brauchen eine schnelle Lösung.“

Darüber hinaus muss die Ampel an der Lechfelder Straße erneuert werden. Dabei soll sie weiter nach Westen rücken. Entschärft werden soll auch die Verkehrssituation an der Kreuzung Schloßberg/Fuggerstraße/Lechfelder Straße.

Hier sei ein Kreisverkehr denkbar. Eine Ausführung hängt am Landkreis, da diesem die Straßen gehören. (krup)

