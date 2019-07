vor 47 Min.

Geld für den Stadtumbau

Freistaat fördert den Ideenwettbewerb

Rund sieben Millionen Euro fließen im Städtebauförderprogramm „Stadtumbau“ nach Schwaben, 180000 Euro davon nach Königsbrunn. Das Geld sei eine erste Teilzahlung von insgesamt 285000 Euro, mit der der Ideen- und Realisierungswettbewerb Forum Königsbrunn gefördert wird, war von der Stadt zu erfahren. Die Mittel sind laut Bayerns Bauminister Hans Reichhart für die Entwicklung von ehemaligen Industrie-, und Gewerbebrachen sowie zur Aufwertung von Stadt- und Ortsmitten. 18 Gemeinden in Schwaben profitieren von dem Förderbauprogramm, in ganz Bayern sind es 130 Gemeinden, die mit rund 61 Millionen Euro von Bund und Freistaat gefördert werden. Zusammen mit den Investitionen der Gemeinden ergibt sich ein Gesamtvolumen von rund 84 Millionen Euro. „Das Projekt in Königsbrunn stellt die Stärkung der Stadtmitte in den Fokus. Ein wichtiges Ziel, das sich die Stadt nachhaltig gesetzt hat“, kommentierte Staatssekretärin Carolina Trautner die Mitteilung. (AZ)

