Geldbeutel gestohlen: Der große Schreck an der Supermarkt-Kasse

Plus Als eine Frau beim Einkaufen in Untermeitingen bezahlen wollte, entdeckte sie, dass ihr Geldbeutel gestohlen worden war.

Von Maximilian Czysz

Den Geldbeutel hatte die Frau nach Angaben der Polizei in ihrem Rucksack verwahrt. Dann war er plötzlich weg.

Die Polizei warnt jetzt: Im Bereich Nordschwaben kommt es wieder vermehrt zu Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Die Fallzahlen reichten zuletzt teilweise bis in den zweistelligen Bereich pro Tag. So wurde beispielsweise vor einer Woche ein Rentner während des Einkaufs zunächst von zwei unbekannten Frauen angerempelt. Kurze Zeit später merkte er, dass sein Geldbeutel, der sich zuvor in seiner Jackentasche befunden hatte, fehlte.

Diebe lenken beim Einkauf ab

Die Polizei weiß: Das Anrempeln, sowie Ablenkungsmanöver sind typische Strategien von Taschendieben. Aber auch offene oder unbeaufsichtigte Taschen, die am Einkaufswagen hängen, geraten besonders ins Visier der Täter.

Tipps der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet daher um erhöhte Vorsicht und rät: Taschen sollten niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, auch nicht für eine kurze Abwesenheit. Wertsachen sollten möglichst nahe am Körper getragen werden. Innentaschen seien besonders gut geeignet. Taschen sollten außerdem geschlossen und immer im Blickfeld bleiben. Die Polizei hat noch weitere Tipps und Hinweise: Taschendiebe gehen in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Opfer von Taschendiebstahl werden vor allem Frauen.

