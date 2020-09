10:06 Uhr

Gelten bald neue Spielregeln im Generationenpark in Oberottmarshausen?

Der Generationenpark in Oberottmarshausen ist bei schönem Wetter gut besucht. Nach einigen Beschwerden von Nutzern hat der Gemeinderat nun über Regeln diskutiert.

Von Hieronymus Schneider

Der Generationenpark am Ende der Rainstraße in Oberottmarshausen ist für Besucher aller Altersgruppen ein beliebtes Ausflugsziel. Doch wo mehrere Generationen und Interessen zusammenkommen, gibt es auch das ein oder andere Ärgernis.

Bürgermeister Andreas Reiter ( CSU/UW) berichtete in der Gemeinderatssitzung, dass mehrere Beschwerden an ihn herangetragen wurden. Demnach hätten sich vor allem Klagen über zu laute Musik aus elektronischen Geräten mit Verstärkerboxen gehäuft.

Auch der Alkohol- und Zigarettenkonsum von Jugendlichen stößt manchem Parkbenutzer offenbar übel auf, denn oft würden die Abfälle einfach liegen gelassen. Andere Besucher würden sich Reiter zufolge an offenen Feuerstellen stören, denn sie verunstalten den Park. Darüber hinaus werde die Kneippanlage von Kindern als Planschbecken missbraucht.

Bürger haben bei Planung und Bau des Generationenparks mitgewirkt

Um Interessenskonflikte künftig zu vermeiden, diskutierten die Räte über die Einführung von Nutzungsregeln für den Generationenpark. Immerhin entstand die Freizeitanlage in friedlicher Zusammenarbeit zwischen Bürgern und der Gemeinde. In Foren, Arbeitsgruppen und Gesprächen wurden Ideen gesammelt, wie das 15.000 Quadratmeter große Gelände zwischen der Hochstraße Via Claudia und der Rainstraße gestaltet werden soll.

Jugendliche sprachen sich für die Errichtung eines Skateplatzes aus, ältere Anwohner wünschten sich eine Kneippanlage. Hinzu kamen Tischtennisplatten, Kletter- und Rutschanlagen, ein Barfußpfad, Fitnessgeräte und eine Kunsteislauffläche.

Beim Bau des Parks halfen die Bürger dann ebenfalls mit, wodurch sich die Gemeinde einiges an Geld sparte. Zudem gab es Fördermittel der EU (Leader) und des Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA). Im Sommer 2014 wurde die Freizeitanlage schließlich eingeweiht.

Seitdem hat sich der Generationenpark zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Die Rasenflächen laden zum Verweilen ein, Familien mit Kindern genießen die Sandplätze und Spielgeräte. Jugendliche treffen sich am Skaterplatz, Trimm-Dich-Geräte werden auch für den Seniorensport genutzt.

Gemeinderat will im kommenden Jahr Spielregeln festlegen

Damit ein friedliches Zusammentreffen der Generationen auch künftig möglich ist, hat der Gemeinderat über Regeln im Park diskutiert. Bürgermeister Reiter stellte die Frage, ob einige grundlegende Nutzungsbedingungen und Öffnungszeiten geregelt und durch eine Hinweistafel am Park kenntlich gemacht werden sollen.

Hans-Werner Schmitt (Freie Wähler) sagte, dass zumindest für die unmittelbaren Anwohner keine Belästigung vom Generationenpark ausgehe. Sein Fraktionskollege Jörg Brünig sprach sich für die Erhaltung größtmöglicher Freiheit und Toleranz gegenüber Jugendlichen aus und verwies darauf, dass im Winter der Eislaufplatz auch in den Abendstunden geöffnet bleiben soll.

Irena Negele (CSU/UW) stimmte mit dem Bürgermeister darin überein, dass fünf bis sechs grundlegende Spielregeln durch eine gefällige Hinweistafel aufgestellt werden sollten. Dazu bestehe aber keine Eile, weil sich die Lage durch die kommende Herbst- und Winterzeit von selbst entschärfen werde. So einigte sich das Gremium darauf, im Januar einige Spielregeln festzulegen, damit sie im Frühjahr in Kraft treten können.

