vor 22 Min.

Gelungener Start ins Bobinger Volksfest

In den ersten drei Tagen wird auf dem Gelände fröhlich gefeiert. Welche Highlights noch am Montag und Dienstag bevorstehen.

Von Anja Fischer

Mit reichlich Erfahrung aus den vergangenen Volksfesten zapfte Bürgermeister Bernd Müller gekonnt am Freitagabend das erste Fass Bier in Bobingen an und gab den Startschuss für die nächsten fünf Tage. Zwei Schläge benötigte das Stadtoberhaupt, bis die Zapfgarnitur saß und noch einmal zwei Schläge, um das kühle Bier dann sprudeln zu lassen. Mit den ersten Maßen des Abends wurde angestoßen, dazu spielte die Stadtkapelle Bobingen das erste „Prosit der Gemütlichkeit“.

Ein passendes Vorzeichen für das diesjährige Bobinger Volksfest, das sich im bewährten Rahmen bewegte. Zum Abend der Vereine und Betriebe waren viele Besucher in das Festzelt der Familie Lanzl gekommen, das dieses Jahr mit einem erweiterten Biergarten punkten konnte. Überall sah man Firmenchefs mit ihren Mitarbeitern sitzen, auch zahlreiche Familien waren zum Bieranstich gekommen. Genau das ist es, was das Bobinger Volksfest ausmacht: die bunte Mischung an Besuchern, die fröhlich und gut gelaunt miteinander feiern.

Stadtkapelle macht den Auftakt zum Bobinger Volksfest

Am ersten Abend sorgten die Stadtkapelle und die Partyband der Stadtkapelle für zünftige Stimmung im Zelt, das an dem lauen Sommerabend sehr gut besucht war. Wurde in den vorderen Reihen an der Bühne auf den Bänken getanzt, stand im hinteren Zeltbereich und auf dem Balkon der gemütliche Aspekt im Vordergrund. Aufgelockert wurde der Abend durch den Gewerbeverein Bobingen.

Dieser überreichte den Gewinnern des Preisausschreibens der kulinarischen Nacht die von den Firmen zur Verfügung gestellten Preise. Ein Blumenstrauß, Einkaufsgutscheine oder Geschenkkörbe konnten hier mit nach Hause genommen werden. Beste Stimmung mit der Showband „Mercuries“ hatte die Einladung zum Volksfest für den Samstagabend versprochen – und gehalten. Schon früh standen die Zeltbesucher auf den Bänken und feierten bei Musik von Rock bis Pop, von Schlager bis Oldie. Eifrig wurde mitgeklatscht und gesungen. Das machte durstig. So manche Maß Bier ging hier über den Tresen ging, trotzdem blieb die Stimmung bis zuletzt fröhlich und heiter.

Nach dem Laurentiusmarkt geht es ins Bobinger Festzelt

Am Sonntag stand das Treiben im Festzelt ganz im Zeichen der Blasmusik: Die „Jungen Bobinger Böhmischen“ wurden von den Schwarzachtalern und am Abend von der Stadtkapelle Bobingen und der Partyband der Stadtkapelle abgelöst. Viele Familien lockte am Mittag nach dem Besuch des Laurentiusmarktes ein Grillhendl oder ein Rollbraten ins Festzelt. Für den „Gluscht“ konnte man ja auf dem Heimweg am Zuckerlstand noch ein wenig Magenbrot oder gebrannte Mandeln naschen und für den Spaß eine Fahrt im Autoscooter oder auf dem Scheibenwischer riskieren. Oder lieber eine Runde auf der Schiffschaukel?

Auf dem Vergnügungspark in Bobingen lockt das „Hupferl“ die vielen mutigen Besucher an. Bild: Anja Fischer

Am Montagabend werden noch einmal die Stadtkapelle Bobingen und die Partyband der Stadtkapelle aufspielen. Die Stadt Bobingen veranstaltet um 22 Uhr das große Musikfeuerwerk. Am Dienstag ist der letzte Volksfesttag. Nach vielen Jahren wird diesmal nicht die Showband „Dolce Vita“ Fest beenden. Um ein wenig Abwechslung ins Programm zu bringen, haben sich Festwirt und Stadt für die Band „Ohlala“ entschieden, die am Dienstag noch einmal für Stimmung sorgen wird.

