Gemeinde Langenneufnach macht noch mehr Schulden

In Langenneufnach muss genau gerechnet werden.

Plus Die nächsten Jahre wird die Gemeinde Langenneufnach weitere Schulden machen müssen. Trotz des Sparkurs gibt es Investitionen, die nicht aufgeschoben werden können.

Von Karin Marz

Während der Vorberatung für den Haushalt 2021 ergab sich für die nächsten zwei Jahre ein Kreditbedarf von insgesamt über drei Millionen Euro. Die größte Investition ist die Erweiterung der Kinderhauses St. Martin mit einer Summe von 3,6 Millionen Euro.

„Um die Vergrößerung des Kinderhauses kommen wir nicht drum herum, da wir als Gemeinde gesetzlich verpflichtet sind, jedem Kind hier einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen“, erklärte Bürgermeister Gerald Eichinger während der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wie entwickelt sich die Gewerbesteuer?

Noch ungewiss ist, wie sich aufgrund der Corona-Situation die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln werden. Die Gemeinde rechnet zwar damit, dass die Ausfälle nicht ganz so gravierend sein werden, wie zu Beginn der Pandemie befürchtet. Doch genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Aus dem Durchschnittswert der Gewerbesteuereinnahmen der vergangenen drei Jahre und den Einnahmen von diesem Jahr wird ein Wert ermittelt, für den eine staatliche Förderung beantragt werden kann. In welcher Höhe dann eine Ausgleichszahlung auch wirklich an die Gemeinde erfolgen wird, ist ebenso noch ungewiss.

Neues Baugebiet an der Wörishofer Straße

Zu den weiteren großen Investitionen zählen die Kanalsanierung, Aufwendungen für ein Wasserrechtsverfahren sowie die Begleichung der Kosten für den fast abgeschlossenen Breitbandausbau. Ebenso belastet wird der Haushalt durch die geplanten Grundstückskäufe für ein neues Baugebiet an der Wörishofer Straße. Hierfür sollen nur pauschale Ansätze im Haushalt veranschlagt werden, da genaue Summen noch nicht feststehen. „Unser Ziel ist es nicht, durch die Ausweisung von Baugebieten Gewinne zu erzielen. Sondern wir versuchen, die Bauplätze immer kostengünstig an Familien verkaufen zu können“, erklärte Eichinger.

Für die nicht mehr von Anwohnern einzufordernden Straßenausbaubeiträge erhält die Gemeinde einen pauschalen Zuschuss von 20.000 Euro, für den im Haushalt eine zweckgebundene Sonderrücklage gebildet wird.

Dach des Schulhauses hat Schäden

Ratsmitglied Walter Knoll fragte nach, ob für die örtliche Grundschule finanzielle Mittel für Corona-Maßnahmen benötigt werden. Eichinger erläuterte, dass der Kauf einer Corona-Ampel geplant wäre, deren Kauf allerdings der Schulverband trägt. In Angriff genommen werden muss hingegen die Sanierung des Schulhausdaches, da dieses mittlerweile etliche Schadstellen aufweist. 60.000 Euro sollen hierfür im Haushalt aufgenommen werden.

Kostenbremse und Kontrolle

Für dieses Jahr rechnet die Gemeinde zwar noch mit einem Überschuss, aber nächstes Jahr wird der Haushalt einen Minusbetrag von circa 125.000 Euro ausweisen. „Wir müssen uns die nächste Zeit bremsen und kontrollieren, dass uns die Kosten nicht über den Kopf wachsen“, fasste Eichinger am Schluss die Haushaltsberatungen zusammen.

Feuerwehrhaus: Nachdem der jahrelange Rechtsstreit wegen der nicht funktionierenden Heizung im neuen Feuerwehrhaus mit einem Vergleich endete, entschied sich der Gemeinderat, eine neue Gasheizung einbauen zu lassen, so Eichinger. Die Kosten für den Gasanschluss und den Einbau der neuen Heizung werden von den Zahlungen aus dem gerichtlichen Vergleich beglichen. Geplant ist der Einbau in den nächsten Wochen, um einen erneuten Einsatz eines mobilen Heizgerätes zu verhindern.

Im neuen Feuerwehrhaus in Langenneufnach wird eine neue Gasheizung eingebaut. Bild: Karin Marz (Archivfoto)

Baugebiet: Eichinger informierte, dass die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Östlich des Kindergartens“ vergeben wurden. Da hier deutlich Kosten eingespart werden konnten, wird sich dies positiv auf die Bauplatzpreise auswirken.

Brandschaden: Glimpflich ausgegangen ist eine Brandstiftung im Eingangsbereich der Grundschule. Da in diesem Bereich nur Metall, Glas und Beton verbaut sind, konnte sich das Feuer, welches von niemandem bemerkt wurde, nicht weiter ausbreiten. Der Verursacher hat sich gemeldet, und die entstandenen Kosten werden von der Versicherung übernommen.

