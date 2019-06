vor 35 Min.

Gemeinderäte bemängeln Informationspolitik

Das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung für Klosterlechfeld wird erst am 1. Juli erörtert. Innenausbau des Bahnhofsgebäudes schreitet voran.

Von Hieronymus Schneider

Um enttäuschte Besucher bei der Gemeinderatssitzung zu vermeiden, wurde bereits mit einem Zettel an der Rathaustüre darauf hingewiesen, dass das angekündigte Hauptthema „Verkehrskonzept für die Lechfeldgemeinden“ an diesem Abend nicht stattfinden wird. Sophie Pürckhauer vom beauftragten Büro Schlothauer & Wauer musste kurzfristig wegen Erkrankung absagen. Nun sollen das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung sowie die Auswirkungen und Empfehlungen für die Gemeinde Klosterlechfeld in der nächsten Sitzung am 1. Juli vorgestellt werden.

Da Bürgermeister Rudolf Schneider diesem Thema viel Zeit eingeräumt hatte, blieb nur noch eine schmale Tagesordnung übrig. Doch schon beim formalen Punkt „Genehmigung von Sitzungsniederschriften“ entzündete sich eine Diskussion über die vorübergehende Unterbringung einer Kindergartengruppe im ehemaligen Kloster. Reinhard Hiller (CSU) verlangte, dass im Protokoll der Sitzung vom 13. Mai aufgenommen wird, dass der Bürgermeister erst aufgrund seiner Nachfrage über dieses Thema informierte.

Rudolf Schneider: Entscheidung des Gemeinderates steht noch an

Hiller regte eine Diskussion in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates an und äußerte sein Unverständnis, dass dies bisher nicht geschehen ist. Wegen der zu erwartenden Kosten für die Gemeinde sollten seiner Meinung nach kostengünstigere Möglichkeiten, wie die Unterbringung in der Schule oder die Aufstellung von Containern geprüft werden. Bürgermeister Schneider entgegnete, dass das Klostergebäude für die Unterbringung von zusätzlich angemeldeten 14 bis 20 Kindern ab September von der Kindergartenleitung und der Kirchenverwaltung als Träger vorgeschlagen wurde. Er habe lediglich deren Antrag auf Nutzungsänderung unterschrieben und an das Landratsamt weitergeleitet. „Mehr ist noch nicht geschehen und eine Entscheidung des Gemeinderates steht noch nicht an.“

Die Schule könne aber wegen der dort laufenden Umbauarbeiten keinesfalls weitere Kindergartenkinder aufnehmen, so Schneider. Christoph Donderer (Freie Wähler) pflichtete Hiller bei: „Ich hätte mir auch eine frühzeitige Information des Gemeinderates gewünscht.“ Die vorübergehende Aufnahme von Kindern ist bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte in der Alpenstraße, voraussichtlich im September 2020, notwendig.

Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt der Gemeinde Memmingerberg zum Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte zu. Damit erhöht sich die Zahl der Trägerkommunen auf 33 und das Stammkapital auf 358000 Euro.

Vereine sollen kurz nach Pfingsten ins Bahnhofsgebäude Klosterlechfeld einziehen

Der Innenausbau des Bahnhofsgebäudes neigt sich dem Ende zu. Voraussichtlich können die beiden Vereine, der Steinheberverein und die Faschingsgesellschaft Lecharia, schon bald nach Pfingsten einziehen. Beim geförderten sozialen Wohnungsbau in Klosterlechfeld wurden alle Gewerke ausgeschrieben. Bis auf die Elektroinstallation sind schon zu allen Aufträgen Angebote eingegangen.

Beim Neubau des Kindergartens an der Alpenstraße wurde die Elektroinstallation an die Firma IBB aus Mertingen und die Verputzarbeiten an die Firma Senku Bau aus Königsbrunn vergeben.

