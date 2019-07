vor 36 Min.

Gemeinderat gedenkt Franz Hanauers

Verdienste des langjährigen Kollegen werden gewürdigt

Einen traurigen Anlass für eine Sitzung hat der Untermeitinger Gemeinderat am Montag, 29. Juli: Das Gremium gedenkt seines Kollegen Franz Hanauer, der am 19. Juli nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Der gebürtige Oberpfälzer lebte seit 1985 in Untermeitingen und führte als Bäckermeister ein Geschäft mit mehreren Filialen auf dem Lechfeld. Seit 2008 saß Hanauer für die CSU im Gemeinderat und im Entscheidungsgremium des Begegnungsland Lech-Wertach, er war CSU-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer. Überregional war er als stellvertretender Innungsobermeister tätig sowie im Kreisvorstand der Mittelstandsunion. Zudem engagierte er sich in vielen örtlichen Verein und unterstützte diese als Förderer und Gönner. Sein Beruf und seine ehrenamtlichen Verdienste brachten ihm einen großen Bekanntheitsgrad. „Wir verlieren mit ihm eine Persönlichkeit und einen guten Freund, dem wir stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, sagte Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp.

Die Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 30. Juli, um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Untermeitingen statt. Die Sitzung des Gemeinderats am Vorabend beginnt um 18 Uhr. (SZ) (Foto: Gemeinde Untermeitingen)

