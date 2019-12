vor 25 Min.

Gemeinderat kann sich nicht auf Dachformen einigen

Mit dem Bebauungsplan Nummer 22 „Südlich der Rainstraße“ beschäftigte sich der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung. Bei der Frage nach den erlaubten Dachformen, entbrannte eine längere Diskussion.

In Oberottmarshausen geht es beim Bebauungsplan „Südlich der Rainstraße“ nicht voran. Das Gremium wird sich nicht bei den erlaubten Dachformen einig.

Von Michael Lindner

Die Wohnungsnot ist in der Region groß, deswegen möchte viele Kommunen neue Baugebiete ausweisen – so auch Oberottmarshausen. Doch das Vorhaben südlich der Rainstraße ist am Montagabend etwas ins Stocken geraten. Auslöser sind die dort erlaubten beziehungsweise verbotenen Dachformen.

Im Kern dreht sich die Diskussion um die Frage, welche Dachformen im neuen Bebauungsplan Nummer 22, der etwa 3,1 Hektar und rund 35 Wohneinheiten umfasst, erlaubt sein sollen.

Ein Oberottmarshauser beschwert sich über die zahlreichen Einschränkungen

Ein Bürger kritisierte während der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung die vielen Reglementierungen. Seiner Meinung nach haben Bauherren kaum eine Baufreiheit, da unter anderem weder Flachdächer noch Pultdächer erlaubt sein sollen. Gemeinderätin Christine Egelhofer lehnte ein Durcheinander an Dachformen ab: „Das sieht scheußlich und unharmonisch aus.“ Unterstützung erhielt sie von Bernhard Schmitt, der ein „Kuddelmuddel“ ebenfalls verhindern möchte. „Jeder Interessent weiß, worauf er sich einlässt. Man muss auch ein bisschen Rücksicht auf die Allgemeinheit nehmen“, sagte Bernhard Schmitt.

Komplett anders sah das Thema Gemeinderätin Marina Wanner: „Die Bewohner geben wahnsinnig viel Geld aus und sollen sich wohlfühlen. Die Optik müssen die anderen ertragen.“ Außerdem seien in anderen Baugebieten, beispielsweise in der Bobinger Straße, alle Dachformen erlaubt. „Wir müssen es einigermaßen gerecht halten“, sagte Wanner. Die quasi ohne Einschränkung möglichen Dachformen im Baugebiet Bobinger Straße sahen die meisten Gemeinderäte kritisch. „Wir haben da einen Lernprozess durchgemacht“, erklärte Thomas Zott.

Bürgermeister und Stellvertreter fordern lockere Regeln für die Dächer

Bürgermeister Gerhard Mößner sowie seine Stellvertreter Albert Reiter und Hans-Werner Schmitt regten ebenfalls eine lockerere Handhabe bezüglich der Dachformen an – unter bestimmten Voraussetzungen. Demnach sollte im Fall von Flach- und Pultdächern die Gebäudehöhe auf 7,5 Meter beschränkt werden, in den anderen Fällen – also bei Sattel-, Zelt- und Walmdächern – auf 9,5 Meter.

Dieser Vorschlag fand sechs Befürworter, sechs Gemeinderäte hingegen sprachen sich dagegen aus. Damit war dieser Vorschlag abgelehnt. Auch der vorherige Beschlussvorschlag, keine Pult- und Flachdächer im Baugebiet Südlich der Rainstraße zu erlauben, endete mit 6:6 und war damit ebenfalls abgelehnt. Der Punkt wurde deshalb vertagt. Bis zur nächsten Sitzung sollen zwei Varianten ausgearbeitet werden. Erst wenn der Gemeinderat sich mehrheitlich für eine Regelung der Dachformen entschieden hat, kann das Gremium einen Billigungsbeschluss für die öffentliche Auslegung fassen.

Bei anderen Themen einigte sich der Gemeinderat

Deutlich weniger Diskussionsbedarf und fast überall Einstimmigkeit herrschte bei allen anderen eingegangenen Stellungnahmen. Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Verbindungsstraße zwischen der verlängerten Karwendel- und Wettersteinstraße wird von den zunächst angedachten 4,75 Meter auf insgesamt 5,65 Meter verbreitert. Damit sollen Probleme mit eventuell parkenden Fahrzeuge verhindert werden. Das Ingenieurbüro Sweco schätzt die Kosten für den Straßen- und Schmutzwasserbau auf rund 1,2 Millionen Euro.

