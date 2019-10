vor 34 Min.

Gemeinsam in Bewegung bleiben

Der Bobinger Seniorenbeirat bietet einen sportlichen Nachmittag mit Musik am Bewegungsparcours an

Der Seniorenbeirat in Bobingen legt auf die Gesundheitsförderung der älteren Generation großen Wert. „Sport verbindet, ist gesund und hält obendrein noch jung“, sagt Vorsitzende Eva-Maria Pettinger. Und stolz ist man obendrein auf den Bewegungsparcours im Singoldpark.

Das ist Anlass für das Gremium, am Freitag, 11. Oktober, im Rahmen des 50. Stadtjubiläums eine Aktion abzuhalten unter dem Motto „Gemeinsam in Bewegung bleiben“.

Sie findet von 14.30 bis circa 18 Uhr auf dem Bewegungsparcours im Singoldpark statt. Eingeladen dazu seien alle Bobinger Senioren, so Beiratsmitglied Uwe Brötzmann.

Ziel sei, die Anlage kennenzulernen, auszuprobieren und dort einige gesellige und sportive Stunden zu verbringen, ergänzt er. Dabei zeigen engagierte Übungsleiter die zahlreichen sportlichen Möglichkeiten an den Trimm-dich-Geräten und geben den Teilnehmern auch gerne Hilfestellung.

Der Bewegungsparcours entstand auf Initiative des Seniorenbeirats im Jahr 2018. Anlass dazu war, älteren Menschen die Gesundheitsförderung nahezubringen, um sie damit fitter zu machen und für sportliche Tätigkeiten zu begeistern. Der Bewegungsparcours umfasst sieben Stationen, die alle leicht zu meistern sind. Er ist für die ganze Bevölkerung zugänglich. „Mittlerweile wird die Anlage von Jung und Alt gleichermaßen genutzt“, freut sich Brötzmann.

Während des sportlichen Nachmittags wird den teilnehmenden Besuchern eine kleine Brotzeit angeboten.

Ein Discjockey sorgt für musikalische Untermalung. Zu finden ist der Bewegungsparcours im Singoldpark in Bobingen direkt am großen Kinderspielplatz in der Parkstraße, nördlich der Minigolf-Anlage, entlang des Kaltenbachweges. Für den Aktionsnachmittag empfiehlt Uwe Brötzmann den Teilnehmern, bequeme Sportkleidung und festes Schuhwerk zu tragen. Auch zum Mitbringen eines Handtuchs rät er. (rusi)

Themen folgen