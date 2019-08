vor 5 Min.

Gemütlich durch die Stauden

Welche Höhepunkte unsere anspruchsvolle und gleichermaßen reizvolle 100-Kilometer-Tour bereithält.

Von Norbert Staub

Tourensteckbrief

Kategorie Trekkingrad-/Mountainbiketour.

Schwierigkeitsgrad 3 von 5.

Start/Ziel Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schwabegg.

Anfahrt Von der B17 aus sind es ab der Ausfahrt Lagerlechfeld etwa 16 Kilometer nach Schwabegg. Wer das Rad im Zug mitnehmen möchte, kann in Schwabmünchen aussteigen und die sieben Kilometer nach Schwabegg radeln.

Streckenlänge 38 Kilometer.

Höhenmeter 440 Meter.

Belag Meist geht es über asphaltierte Wege von guter Qualität, doch ab und an gibt es auch einen Schotterweg.

Geeignet für... Radler, die schon ein paar Kilometer gefahren sind und auch den einen oder anderen Anstieg packen.

Zeit Man sollte sich einen halben Tag Zeit reservieren.

Unsere Runde

Eine Fahrt nach Katzenhirn? Natürlich hat allein dieser ungewöhnliche Name einen gewissen Reiz. Der kleine Ort ist eine wichtige Zwischenstation bei dieser Tour auf abgelegenen Wegen durch mehrere Landkreise. Zum Finale sind wir in den sogenannten „Stauden“ unterwegs. Die „Stauden“ – auch das ist ja ein durchaus besonderer Name – werden zurecht oft als Erholungslandschaft bezeichnet. Doch Fakt ist auch, dass uns die hügelige zweite Hälfte dieser Radtour durch die „Stauden“ auf dem Rad einiges abverlangt.

Mitunter giftig sind die Anstiege wie etwa der „Prügelberg“ (er heißt wirklich so) mit 18 Prozent in Schwabegg. So kann man es sich durchaus vorstellen, die Tour einfach umgekehrt zu fahren, also zunächst die hügeligen „Stauden“ in Angriff zu nehmen und dann über flache Passagen im Unterallgäu Richtung Krumbach zurückzurollen. Unser Planer dieser Runde, der begeisterte Rennradfahrer und „Tourentüftler“ Dr. Hans-Peter Hadry, hat sich aber in diesem Fall für eine herausfordernde zweite Hälfte entschieden. An dieser Stelle möchten wir weitgehend seine „Originaltour“ präsentieren.

Die hält kulturell viel bereit. Unter anderem die kleine Wallfahrtskirche in Kirchsiebnach mit Einkehrmöglichkeit im Gasthaus Füchsle und natürlich zum Finale das Krumbad, das als ältestes Heilbad Schwabens gilt. Die Einkehrmöglichkeiten bei dieser Tour sind schlichtweg erstklassig und zum Finale geradezu geballt. Auch das lässt eine harte zweite Hälfte durchaus reizvoll erscheinen. Bei allen Hügeln: Die „Stauden“ sind und bleiben ein Klasse-Naturerlebnis. Und wer öfter auf dem Rad sitzt, schafft auch diese Tour. Mittlerweile gibt es ja auch eine gemütlichere Alternative: das E-Bike.





Der Weg in Kürze

Start/Ziel Los geht es an der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Schwabegg, wo sich auch das Ziel befindet.

Konradshofen Die Schwabegger Hauptstraße entlang in Richtung Nordwesten geht es nach Konradshofen beziehungsweise Walkertshofen.

Staudenkapelle Kurz vor Grimoldsried geht es links ab zur Staudenkapelle, die einen Abstecher lohnt. Der Radweg dorthin ist gut beschildert. Grimoldsried umfahren wir südlich.

Walkertshofen In Walkertshofen haben wir den nördlichsten Punkt erreicht. Nun geht es in die andere Richtung nach Süden entlang der Staudenbahn-Trasse, die wir mehrfach kreuzen, nach Reichertshofen und Mittelneufnach.

Mittelneufnach Kurz hinter dem Fußballplatz verlassen wir die Straße, biegen nach rechts ab und folgen den Radweg-Schildern. Der Weg führt parallel zur Straße nach Markt Wald.

Christoph-Scheiner-Turm In Oberneufnach folgen wir den Schildern in Richtung Christoph-Scheiner-Turm. Von dort geht es weiter über Bürgle nach Markt Wald.

Schnerzhofer Weiher In Markt Wald in Richtung Schnerzhofen beziehungsweise Siebnach in Richtung Osten fahren. Zwei Kilometer hinter Markt Wald liegt der idyllische Weiher.

Siebnach In Siebnach kurz hinter der Kirche St. Anna nach links dem Radweg nach Schwabegg folgen. Wer mag, kann nach etwa eineinhalb Kilometern an der Kirche St. Georg nach links zum Gasthof Füchsle abbiegen und sich dort stärken für die letzten fünf Kilometer zurück nach Schwabegg.

Tipps für unterwegs

Einkehr

Gasthaus Füchsle zwischen Siebnach und Schwabegg. Öffnungszeiten werktags ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Von Mai bis Oktober jeden Tag geöffnet, von November bis April Dienstag und Mittwoch Ruhetag. www.beim-fuechsle.de, Telefon 08249/1310.

Kultur

Stauden-Kapelle Schmucke Holzkirche, die auf Anregung des damaligen Landrates Dr. Franz Xaver Frey errichtet wurde. Zimmermannslehrlinge haben die Kapelle in den Jahren 1982 und 1983 errichtet, „wo die Stauden am schönsten sind“ (Dr. Franz Xaver Frey). Nach Freys Tod wurde die Kapelle offiziell in „Dr.-Franz-Xaver-Frey-Staudenkapelle“ umbenannt.

Christoph-Scheiner-Turm bei Markt Wald. 42 Stufen geht es auf den neun Meter hohen Holzturm nach oben, aber der Weg lohnt sich. Von hier hat man einen tollen Ausblick über die Stauden. Der Turm wurde 1988 errichtet und erinnert an den berühmten Astronom, der im 16. Jahrhundert die Sonnenflecken entdeckt hat und aus Markt Wald stammt.

Natur

Schnerzhofer Weiher Idyllisch gelegener See bei Markt Wald, der auch ohne Badesachen eine Pause lohnt.

