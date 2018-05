03:30 Uhr

Generalschlüssel für die Pfarrerin

Ein Gottesdienst führt Beate Kopf als neue evangelische Militärpfarrerin ein. Welche Rolle dabei Türen und Schlüssel spielen und warum Wehmut aufkommt

Von Uwe Bolten

Äußerlich ruhig und sehr natürlich wirkend betrat sie an der Seite des Münchener Militärdekans Ralf Zielinski die festlich beflaggte Versöhnungskirche. Nur ein leichtes nervöses Spiel der Wangenmuskulatur wies daraufhin, dass für Beate Kopf etwas Großes bevorstand. In wenigen Minuten sollte sie als neue evangelische Militärpfarrerin für die Standorte Lechfeld und Kaufbeuren in ihr Amt eingeführt werden. Oder war es doch die Anwesenheit des Evangelischen Militärbischof Sigurd Rink, der als höchster Geistlicher der evangelischen Militärseelsorge Deutschlands unmittelbar hinter ihr unter den feierlichen Klängen der Standortkapelle feierlich einzog?

„Der Geist Dietrich Bonhoeffers hat Beate Kopf durch ihre pastorale Zeit geleitet. Der Mensch, über die Konfessionsgrenzen hinweg im Blick, ist fest in ihrem Bewusstsein“, sagte Militärbischof Rink in seiner Ansprache, bevor er Beate Kopf gemeinsam mit anderen Geistlichen feierlich einsegnete. Für die Entscheidung, den Schritt in die neue Position zu machen, sei es für Kopf wesentlich gewesen, dass der Vertrag mit der Militärseelsorge ihr die Freiheit in der Amtsausübung garantiere. Sonst hätte sie diesen Schritt nicht gemacht. „Danke für die Klarheit der Worte im Vorfeld“, berichtete der Bischof der neuen Gemeinde.

„Nur wer den richtigen Schlüssel hat, kann Türen öffnen“, stellte Beate Kopf in ihrer ersten Predigt als Militärseelsorgerin fest. „Ich habe mich in den ersten drei Monaten durch viele Türen des Standortes geklopft. Danach gab es in der Regel kürzere oder längere gute Gespräche“, sagte sie über ihre erste Zeit am Standort. „Wir selber haben die Schlüsselgewalt unseres Lebens inne. Alltagsschlüssel für die Wohnung, den Schlüssel zu Kameraden, mit denen man sich streitet, den Schlüssel zum trauernden Freund, den Schlüssel zur lähmenden Angst“ nahm sie Bezug zum Text aus der Offenbarung des Johannes. „Der Schlüssel zum Leben heißt: Fürchte dich nicht!“, gab sie jedem in der versammelten Gemeinde neben einen Schlüsselanhänger mit auf dem Weg.

„Die Militärseelsorge hat einen festen Platz in den Streitkräften; Sie ist mehr als eine reine Religionsausübung“, sagte der Standortälteste Oberst Dirk Niedermeier in seinem Grußwort. Als fester Bestandteil des psychosozialen Netzwerkes, das sich in verschiedenster Weise um durch Schicksalsschläge betroffene Soldaten kümmert, sei die Militärseelsorge ein integraler Bestandteil. Klosterlechfelds Bürgermeister Rudolf Schneider begrüßte die neue Pfarrerin im Namen aller Kommunen, auf deren Gemarkung sich die militärischen Anlagen befinden, und wies darauf hin, dass das Lechfeld durch die lange Verbindung zum Militär auch als Mahnmal zu sehen sein. Bewegende Worte sprach Michael Steinberg, Kirchenvorstandsvorsitzender von Beate Kopfs ehemaliger Markus-Gemeinde in Bremerhaven, der extra für die Amtseinführung angereist war. „Sie haben eine gute Wahl getroffen, eigentlich gönnen wir es ihnen nicht. Aber damit müssen wir uns abfinden“, richtete er die Worte emotionsvoll an Kopfs neue Gemeinde.

Leander Sünkel, Hausherr der Versöhnungskirche und unmittelbarer Vorgänger von Kopf als evangelischer Militärseelsorger, lud seine neue Amtskollegin herzlich zur Zusammenarbeit ein und überreichte ihr als äußeres Zeichen des Miteinanders einen Generalschlüssel zur Kirche und dem angrenzen Gemeindehaus. Pastoralreferent Hubert Huster, katholischer Militärseelsorger des Standortes, sprach von einem speziellen Arbeitsfeld als Militärseelsorger. „Der Schritt auf diese Stelle zeugt von Offenheit und Mut“, lobte er Beate Kopf und wünschte eine gute Hand und Gottes Segen für die Tätigkeit.

