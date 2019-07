04.07.2019

Genie, Wahnsinn und andere Diagnosen

Bei den Leseabenden im Museum tun sich Abgründe auf, aber es gibt auch viele heitere Texte

Von Hieronymus Schneider

Die literarischen Abende mit Museumsleiterin Sabine Sünwoldt und Markus Friesenegger sind längst kein Geheimtipp mehr. Wieder waren zwei Abende im Museumssaal trotz der schwülen Hitze restlos ausverkauft. Diesmal hieß das Thema „Genie, Wahnsinn und andere Diagnosen“ und die beiden Interpreten hatten wieder eine treffliche Auswahl von Texten und Dialogen aus der Literatur von Jahrhunderten sorgfältig zusammengestellt.

Die einfühlsamen musikalischen Zwischentöne luden zum Nachdenken ein. Am ersten Abend begleitete Dominik Uhrmacher mit seinem E-Cello und am zweiten Abend Carola Bodanowitz mit zwei Harfen und zwei Flöten die Lesungen. Zur Einstimmung gab es Zitate berühmter Menschen zum Thema „Genie“. Von Aristoteles „Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit“, über Mark Twain „Das schönste aller Geheimnisse ist es, ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen“ bis zu Horst Bellermann „Wer wähnt, er wäre ein Genie, der wird es nie“, wurde eine Fülle von Bonmots großer Literaten präsentiert. Den kurzen Zitaten folgte ein Reigen von Gedichten. Die Texte von Georg Bötticher „Das Genie“, Ringelnatz „Es war ein Brikett, ein großes Genie“, Matthias Claudius „Nachricht vom Genie“ und Franz Christian Hörschläger „Genie und Wahnsinn“ wurden von Sabine Sünwoldt und Markus Friesenegger kunstvoll in Worte gefasst.

Im Duett spielten sie dann das „Interview mit dem Regisseur Eduard Geigendörfer“ von Loriot, in dessen Verlauf herauskam, dass das vermeintliche Genie gar keine Ahnung von der Geschichte König Ludwigs II. hatte. Ein sehr viel ernsterer Text war die Novelle Georg Büchners über den psychisch kranken Schriftsteller Lenz und dessen Empfindungen bei einer Wanderung im Gebirge.

Bei Schriftstellern müsse der Übergang vom Genie zum Wahnsinn keine exakte Diagnose einer Krankheit sein, vielmehr sei es oft deren Schrulligkeit, Weltferne oder das Vertiefen in Fiktionen, sagt Sabine Sünwoldt. Markus Friesenegger unterstreicht diese These mit der Geschichte „Letzter Lohn“ nach Terry Pratchett, bei der der totgeschriebene Science-Fiction-Held zu seinem Schöpfer zurückkehrt und bei ihm leben und seine Rolle übernehmen will. Mit einem Sketch über Leonardo da Vinci und der Erfindung alltäglicher Dinge wie dem Zweitschlüssel, dem Ersatzrad und dem Raum für Notizen führt schließlich Egar Allan Poe mit „Das Fass Amontillado“ über einen genialen, stets betrunkenen Weinkenner in die Pause.

Der alberne Sketch „Das genialste Kinderbuch der Welt“ von Dylan Moran über zwei Autoren, die nach durchzechter Nacht glauben, einen Geniestreich geschaffen zu haben und das Werk aus Angst vor Berühmtheit dann verbrennen, leitet den zweiten Teil ein. In der tragischen Geschichte des Ritters Iwein von Hartmann von Aue geht die Beschreibung des Wahnsinns erstmals etwa im Jahr 1200 in die Literatur ein. Zwei Strophen aus diesem Werk werden von Sabine Sünwoldt zitiert. Psychosen werden von Franz Kafka im ersten Absatz seiner „Verwandlung“ angerissen und von dessen seelenverwandtem Nicolai Gogol in den „Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen“, einem Roman aus St. Petersburg aus dem Jahre 1835 in Tagebuchform vertieft. Ein Psychiater zweifelt in den „Känguru-Chroniken“ von Marc Uwe Kling an seinen Sinnen, als ein Patient sein anarchistisches Känguru wegen latenter Gewaltbereitschaft behandeln will und die scheinbare Einbildung dann wirklich in der Praxis erscheint. Aus dem Buch von Florian Illies „1913 – Was ich noch erzählen wollte“, werden die Geschichte über den wahnsinnigen Mörder Karl Hoff und die Beschreibung der Neurasthenie mit dem Tipp „Haste nie und raste nie, denn sonst hast du Neurasthenie“ erzählt. Seltene Diagnosen wie die Synästhesie treten in der „Ekstase mit James Bond“ und in Amelie Frieds „Wunderheilungen“ mit einem Augendiagnostiker zutage. Mariana Leky beschäftigt sich in „Das gegoogelte Symptom“ mit Internet-Selbstheilungen und Robert Griesbeck singt „Das Hohelied des aufgeklärten Hypochonders“. Andreas Wenderoth vertieft dieses Thema mit der Frage „Nur weil ich Hypochonder bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe.“ In dem Buch „Der Plan der Außerirdischen“ beschreibt Horst Evers den Verfolgungswahn, der hinter harmlosen Dingen eine Verschwörung von Aliens vermuten lässt.

