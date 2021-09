Vorsitzender des Soldatenvereins Gennach ist enttäuscht - und tritt zurück

Plus Jahrelang hat Manfred Scherbaum den Soldaten- und Veteranenverein Gennach geleitet. Nun ist er zurückgetreten. In einem Schreiben spricht er von Corona-Verstößen und Sachbeschädigung.

Die Mitglieder des Gennacher Soldaten- und Veteranenvereins haben sich zu einer außerordentlichen Versammlung getroffen. Grund dafür war die schriftliche Rücktrittserklärung des Vorsitzenden Manfred Scherbaum. Er begründete diesen Schritt mit persönlichen Enttäuschungen.