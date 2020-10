vor 47 Min.

Geplante Flutlichtanlage auf Golfplatz: Unbekannte haben Masten angesägt

Plus Der Streit um eine Flutlichtanlage für die Driving Range auf dem Gelände des Golfclub Augsburg in Burgwalden ist beigelegt. Jetzt gibt es neuen Ärger.

Von Maximilian Czysz

Als die Holzmasten für die geplante, dann aber verworfene Fluchtlichtanlage in Burgwalden in den vergangenen Tagen abtransportiert werden sollten, machten die Mitarbeiter eine Entdeckung: Die Holzstämme waren angesägt. Vermutlich hat sie jemand mit einem Fuchsschwanz mutwillig beschädigt. Der Golfclub und der Besitzer stellten bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. Den Manager des Golfcubs, Yannick Ludwicki, ärgert nicht nur die Sachbeschädigung.

Wären die Schnitte im Holz nicht entdeckt worden, dann hätte jemand durch einen umknickenden Masten zu Schaden kommen können. Ludwicki: „Mit der Aktion wurde fahrlässig in Kauf genommen, dass sich Menschen beim Aufbau oder bei der Installation verletzen oder gar Schlimmeres passiert wäre.“ Auch Nina Rebele von der Dorfgemeinschaft Burgwalden verurteilt die Sachbeschädigung. "So etwas geht überhaupt nicht. Das ist unterste Schublade.“

Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Laut Ludwicki beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Denn die Masten sind nicht mehr brauchbar. Die Stämme wurden bereits im Frühling auf dem Gelände des Golfclubs abgelegt. Erst danach wurden die Pläne zur Flutlichtanlage bekannt. Die Masten sollten möglichst unauffällig in die dicht umgebenden Bäume eingebettet werden.

Landtag entscheidet über Online-Petition

Das Landratsamt verhängte einen Baustopp, weil es noch keine naturschutzrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde gegeben hatte. In den Wochen darauf gab es immer mehr Bedenken seitens der Dorfgemeinschaft und von Naturschützern. Sie gipfelten in einer Online-Petition, die dann im Sommer am Landtag behandelt wurde. Die Abgeordneten im Umweltausschuss hielten in der Mehrheit die Einwände aus der Petition für begründet, sahen aber keinen aktuellen Handlungsbedarf. Das bedeutete: Landratsamt und die Regierung von Schwaben sollten entscheiden.

Golfclub zieht Pläne zurück

Am Ende zog der Golfclub seine Pläne zurück. Im Verlauf der Planungen und Erlaubnisverfahren habe sich herausgestellt, dass der Gesetzgeber künftig auch für Sport- und Golfplätze strengere Vorgaben im Rahmen der allgemein verbindlichen Umweltverträglichkeitsprüfung von Firmen und Betriebsstätten vorsieht. Der achtköpfige Vorstand erachtete es unter diesen Vorzeichen außerdem als wirtschaftlich nicht mehr vertretbar, Gutachten für die Realisierung und den Betrieb einer solchen Flutlichtanlage einzuholen und den Antrag für eine Betriebsgenehmigung bei der Aufsichtsbehörde weiter zu verfolgen.

Mit der Flutlichtanlage an der Driving Range sollte Jugendlichen und den weiteren sportlich erfolgreichen Mannschaften des Vereins sowie sportlich interessierten wie auch berufstätigen Mitgliedern auch in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden während der Herbst-, Frühjahrs- und Wintermonate ein intensives Training auf Teilen der Übungsanlagen ermöglicht werden.

