20.02.2020

Geräuschlos eindringliche Botschaften

Der Umweltkongress im Königsbrunner Jugendzentrum im vergangenen Herbst bringt einige Nachfolgeprojekte hervor. Jetzt hat eine Regisseurin vor Gymnasiasten ihre Dokumentation präsentiert. Was die Schüler dabei bewegt hat

Von Andrea Collisi

Angie Klecker leitet in der Jugend- und Freizeitstätte Matrix nicht nur seit Jahren Theatergruppen, sondern setzt sich auch für den Umweltschutz ein. Zusammen mit einigen Jugendlichen stieß sie den ersten Umweltkongress „Komm, Erde retten“ an. Im Nachgang entwickelte die ehemalige Lehrerin Petra Fischer ihr mehrmonatiges MeerPlastik-Projekt. Und beide hatten jetzt ein Filmprojekt begleitet, das Königsbrunner Schülern die Möglichkeit gab, sich mit einem berührenden Film über Wale und ein durch ein Pipeline-Projekt gefährdetes Naturparadies in Kanada auseinanderzusetzen.

Fischer hatte, nachdem sie den Trailer zu dem Film „The Whale & The Raven“ gesehen hatte, spontan die Regisseurin Mirjam Leuze angeschrieben, ob sie diesen vor Ort zeigen möchte. Von der Stadt Königsbrunn gab es einen unterstützenden Beitrag und die befreundete Gymnasiallehrerin Annick Matzinger erwirkte, dass auch Abiturienten einen Vormittag für diese Vorführung freibekamen. Auch die Elftklässler waren eingeladen. 160 Oberstufenschüler schauten so den Dokumentarfilm, der seinesgleichen sucht.

Seine These, dass der Mensch glaubt, sich alles zunutze machen zu dürfen und dabei kaum Rücksicht auf Natur und Tierwelt nimmt, bringt der Film ohne aggressive Statements und laut geführte Diskussionen herüber. Zwar werden Proteste der indigenen Bevölkerung gezeigt und man bekommt im Gespräch einiger Naturschützer oder des Bürgermeisters die Fakten der unterschiedlichen Perspektiven geliefert, doch der Film wirkt vor allem in der eindrucksvollen Bildersprache und beinahe Geräuschlosigkeit. Der Protest gegen den Eingriff durch Industrie kommt gerade in der authentisch abgebildeten Unberührtheit der Fjorde an der Westküste – sie gehören zu den stillsten Küstenregionen der Welt – für den Zuschauer richtig erholsam und fast tiefenentspannend.

Regisseurin Leuze berichtet im Anschluss, dass in einer anders geschnittenen Version Zuschauer sogar reihenweise einschliefen. Glaubhaft ist der Film in seiner Aufmachung aber gerade als Weckruf und als Appell an die Menschen, hinzuschauen, was wir mit unseren Mitgeschöpfen machen. An der Küste leben die Walforscher Herrman Meuter und Janie Wray. Der Film zeigt diese bei ihrer Arbeit, bei der sie sich ganz dem Leben der Meeresriesen anpassen. Es gibt keine spektakulären Nahaufnahmen, sondern Unterwasseraufnahmen der staunenswert prachtvollen Vielfalt an Tieren und Pflanzen oder via Drohnenkameras aus der Vogelperspektive die elegante Reise der Wale im Familienverband.

Immer wieder sind die von Unterwassermikrofonen aufgenommenen Walgesänge zu hören. Im Gegenzug hört man aber auch die krassen lauten Motorengeräusche der Schiffe und man kann sich ausmalen, ja fast mitfühlen, wie irritierend das für die Ortung der Wale vor allem auch der Walbabys sein muss.

Unmittelbar nach Abspann ermuntert die Regisseurin zu Fragen. Doch es scheint, als liege die besondere Mischung der Aura des Films noch in der Luft: Stille, Nachdenken. Doch plötzlich fragen die Schüler zu Motiv, Entstehung und vor allem der Kunstkurs auch über die technische Herstellung des Films, Regie, Schwerpunktsetzung. Die Schüler wollen auch wissen, ob die Pipeline noch zu verhindern sei, fragen Mirjam Leuze, was die Begegnung mit den riesigen Meerestieren für sie selbst bedeute, wollen wissen, wovon die Forscher, die dort ein karges Leben führen, denn leben. Im Gespräch wird auch der Zusammenhang zwischen der Billigjeans oder anderen Billigprodukten aus Asien, die dann in Containerschiffen über die Weltmeere nach Europa transportiert werden, diskutiert, und auch wie wir durch unseren Fischkonsum und die mit Antibiotika versetzten Lachsfarmen die Nahrungsquelle der Meerestiere verseuchen.

„Das war eine wunderbare Ergänzung zu unserem Unterrichtsstoff Tierethik“, sagt Religionslehrerin Sabine Manz, aber auch die Kunstlehrerin Hanna Staudenmaier und einige Geografie-Lehrkräfte bestätigen, dass sie diesen Film im Nachgang mehrfach aufarbeiten werden.

Die Schülerinnen Leonie Pfahl und Katharina Geißler, die im W-Seminar über Klimawandel und auch über Tierschutz und Tierrechte eine Arbeit schreiben, waren froh, dass es dieses Angebot mit der Begegnung der Regisseurin gab.

