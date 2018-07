00:36 Uhr

Gerempel im Tempel

Die Proben laufen längst auf Hochtouren

Von Hieronymus Schneider

Wie jedes Jahr dürfen sich die Freunde des Kindermusicals der Katholischen Pfarrei auf eine mitreißende Aufführung freuen. Diesmal geht es um „Gerempel im Tempel“. Unter der Leitung von Chorregent Stefan Wagner und der Regisseurin Sissi Schaumann sind die Proben in vollem Gange.

Am Donnerstag um 19 Uhr und am Freitag um 10.30 Uhr ist es dann so weit: Dann wird das Kindermusical „Gerempel im Tempel“ von Klaus Müller und Ilona Schmitz-Jeromin in der Pfarrkirche St. Michael aufgeführt. Die Darsteller kommen aus den Kinderchören, der Jugendschola, der Teenie-Band und dem Nachwuchsorchester von St. Michael. Das Musical handelt von der Tempelaustreibung der Händler durch Jesus. Es ist eine spannende Interpretation der biblischen Geschichte mit mitreißenden Liedern. In der Geschichte wird auch gezeigt, dass es die Kinder sind, welche die Botschaft Jesu besser verstehen als die Erwachsenen.

Für die Szenen, in denen Jesus das geschäftige Treiben der Händler im Tempel energisch beendet und ausruft „Mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht“, eignet sich die Kirche als Kulisse hervorragend. „Deshalb haben wir mit Einverständnis von Pfarrer Christoph Leutgäb die Aufführung vom Pfarrsaal in die Kirche verlegt“, sagt Chorregent Wagner. Schon seit dem Jahr 2006 wird jedes Jahr ein Musical, abwechselnd mit einem biblischen und einem sozialkritischen Thema, aufgeführt. Das diesjährige Stück wurde in Schwabmünchen schon einmal aufgeführt. „Das war im Jahr 2009 mit ganz anderen Akteuren“, sagt der Chorregent.

Der Eintritt für die beiden Aufführungen am Donnerstag und Freitag kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro.

