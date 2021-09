Gericht

Polizisten beleidigt und Eier geworfen: 1200 Euro Geldstrafe

Plus Ein junger Mann steht in Augsburg vor Gericht, weil er nach einer Taschenkontrolle in einem Supermarkt ausgerastet ist.

1200 Euro Geldstrafe - so lautet das Urteil gegen einen 28-jährigen Angeklagten, der mehrere Angestellte und zwei Polizisten in einem Supermarkt im südlichen Landkreis massiv beleidigt hatte. Überflüssigerweise, denn der Mann sollte sich nur in die Tasche schauen lassen, er hatte aber nichts Unbezahltes eingesteckt. Stattdessen wurde er ausfallend.

