Dieser Mann hat einem Autofahrer nach einem Herzanfall das Leben gerettet

Johannes Smola hatte 2019 einem älteren Mann geholfen, nachdem er einen Herzinfarkt erlitt und in seinen Gartenzaun in Gersthofen gefahren war. Dank seines Einsatzes überlebte der 79-Jährige.

Plus Johannes Smola eilte einem 79-Jährigen zu Hilfe, nachdem dieser einen Herzanfall erlitt und in seinen Gartenzaun raste. Wie der Unfall auch Smolas Leben verändert hat.

Von Felicitas Lachmayr

Als der Mann plötzlich aufhörte zu atmen, stand die Zeit still. "Die Sekunden wurden lang", sagt Johannes Smola. "Ich hatte Angst um sein Leben." Er klammerte sich an einen einzigen Gedanken: weitermachen. Das rief er auch dem Mann zu, der bewusstlos im Auto saß und nach Luft rang. Äußerlich war er unverletzt, doch wie Smola später erfuhr, hatte der 79-Jährige einen Herzanfall erlitten. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, einen Bus gerammt und war in den Gartenzaun von Smola geprallt, der gerade in seiner Einfahrt in Gersthofen stand.

