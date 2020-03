Geschäfte in Zeiten des Corona-Virus: Auflagen werden eingehalten

Plus Im südlichen Landkreis halten sich die Geschäfte an die Auflagen, die sie im Zuge der Corona-Krise hinnehmen müssen.

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr ist das Schrannencafé in der Schwabmünchner Innenstadt geschlossen. Der Schrannenplatz ist leer, einzig an der Treppe zur Kirche essen einige junge Menschen ihr Eis. Beim Eisladen gegenüber bildet sich eine kleine Schlange, dort darf das Eis ab 15 Uhr nur noch zum Abholen verkauft werden.

In Schwabmünchen und Bobingen keine Probleme

Ein Polizeiauto fährt durch die Fuggerstraße, um die am Mittwoch in Kraft getretene Allgemeinverfügung zu kontrollieren. An diesem ersten Tag wird sich in Schwabmünchen und, so ein Sprecher, auch in Bobingen daran gehalten. Weitere Geschäfte entlang der Fuggerstraße halten sich ebenfalls an die Allgemeinverfügung. Zwei Dönerläden nehmen ab 15 Uhr nur noch Bestellungen zum Mitnehmen an. In einem anderen Eiscafé ist die Terrasse zu der Zeit noch gut besucht, die Menschen werden aber nicht mehr bedient und sind zehn Minuten später verschwunden.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Nordschwaben (Augsburg Stadt und Land sowie Nordschwaben) waren gestern insgesamt 230 Polizeibeamte im Einsatz, um Betriebe zu kontrollieren.