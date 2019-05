vor 52 Min.

Geschäftsleute planen eine eigene Gewerbeschau

Nach dem Ende der regionalen LEWA will der Gewerbeverein in Bobingen neue Wege gehen. Er besinnt sich auf starke Wurzeln und es herrscht jetzt Aufbruchstimmung.

Von Anja Fischer

Es herrscht gerade so etwas wie Aufbruchsstimmung beim Gewerbeverein Bobingen. Gemeinsam – nicht nur innerhalb des Vorstands – soll künftig mehr für die Bobinger Gewerbetreibenden bewegt werden. Hierbei ist aber auch die Stadt gefragt, deshalb wird der Vorstand in der nächsten Zeit intensive Gespräche mit Vertretern der Stadt anstreben, wie Gewerbevereinsvorsitzender Robert Menhofer nach der jüngsten Mitgliederversammlung sagt.

Gerade nach dem Aus für die regionale Gewerbeschau LEWA, die zuletzt mit wenigen Ausstellern und noch weniger Besuchern von sich reden machte, werden in Bobingen Alternativen gesucht. Beschlossen wurde, sich wieder mehr auf die örtlichen Gewerbe zu konzentrieren und eine Bobinger Gewerbeschau zu organisieren. Es soll zurück zu den Wurzeln dieser Veranstaltung gehen und für alle Betriebe machbare Bedingungen bieten. Überschaubare Kosten und vor allem ein attraktives Rahmenprogramm mit Kinderbetreuung und genügend Gastronomie – das wünschen sich die Geschäftsleute.

Bobinger Gewerbeschau soll im Frühjahr 2021 stattfinden

Und sie sind davon überzeugt, dass das auch den Besuchern gefallen wird. Erstmals soll die Bobinger Gewerbeschau im Frühjahr 2021 durchgeführt werden – so bleibt noch genügend Zeit für die Planung. Wie weit die Planungen schon gediehen sind, davon können sich die Mitglieder des Gewerbevereins künftig regelmäßig selbst überzeugen. Die neu gewählte Vorstandschaft hat beschlossen, künftig alle Vorstandssitzungen öffentlich für die Mitglieder zu gestalten.

Ein positives Resümee zieht der Gewerbeverein vom Christkindlesmarkt. Dieser sei wieder sehr erfolgreich gewesen und habe viele Besucher angelockt. Auch die Weihnachtsbaum-Aktion in der Innenstadt, bei der Kindergärten und Grundschule Tannenbäume vor den Geschäften schmücken, sei bei der Bevölkerung wieder sehr gut angekommen.

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Bobingen, Klaus Förster, bedankte sich beim Gewerbeverein und freute sich über den Entschluss, eine eigene kleine Gewerbeschau zu organisieren. Seitens der Stadt sicherte er Unterstützung für jegliche Aktivitäten des Gewerbevereins zu.

Politik soll Kontakt zu Geschäftsleuten in Bobingen suchen

Darüber freute sich Robert Menhofer, wandte sich aber zugleich mit der Bitte an den Zweiten Bürgermeister, dass sich die Politik doch etwas mehr mit den Geschäftsleuten in Verbindung setzen, die Betriebe besuchen und mit den Gewerbetreibenden direkt in Kontakt kommen solle. „Nur mit direkter Kommunikation kann die Stadt auch erfahren, welche Sorgen und Wünsche in Bobingen aktuell sind“, so Robert Menhofer.

Die Sorgen und Wünsche der Unternehmer nimmt Hauptamtsleiter Thomas Ludwig gerne ernst. Er trug die Ergebnisse einer Unternehmensbefragung vor, welche die Stadt durchgeführt hatte, um zu klären, wie das Wirtschaftsförderungskonzept vorangebracht werden kann. 150 Unternehmen waren dazu angeschrieben worden, die Antworten entsprachen einer Quote von 27,5 Prozent.

Im Ergebnis waren zwei Drittel der Befragten mit ihrem Standort in Bobingen zufrieden, nannten aber die mangelnden Grundstücksreserven der Stadt, fehlende Parkplätze und eine schlechte Breitbandversorgung als Probleme. Die Entwicklung der Betriebe sei eher positiv, viele haben mehr Angestellte eingestellt, verzeichneten ein Umsatzplus und vergrößerten ihre Fläche, zeigte das Befragungsergebnis. Konkrete Äußerungen, wie die Befragung sich nun auf das Wirtschaftsförderungskonzept auswirkt, traf Thomas Ludwig aber noch nicht.

Für den Gewerbeverein Bobingen stehen in diesem Jahr neben den Entwicklungsgesprächen mit der Stadt Bobingen erst einmal die Planungen für den Kulinarischen Abend an der Hochstraße am 3. August an. Der Christkindlesmarkt findet wieder vom 28. November bis 1. Dezember statt. So sieht die Vorstandschaft des Gewerbevereins nach der Neuwahl aus. 1. Vorsitzender bleibt Robert Menhofer, 2. Vorsitzender ist Rainer Naumann. Schriftführerin: Ulrike Claar-Burkhard. Kassierer: Wolfgang Mahr. Zum erweiterten Vorstand gehören: Stefan Menhofer, Thomas Ludwig, Horst Armbruster, Georg Kaufmann, Ivana Heider, Andrè Heuck, Ronald Werner. Kassenprüfer sind Stefan Mattler, Ursula Gebert.

