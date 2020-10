vor 18 Min.

Geschichte über einen Hochstapler begeistert Zuhörer in Schwabmünchen

Der Autor Benjamin Quaderer hat in Schwabmünchen aus seinem Debütroman vorgelesen. Darin geht es um Geld, Macht und Hochstapelei mit viel Bezug zur Realität.

Von Reinhold Radloff

Mit seiner Geschichte über einen notorischen Lügner und Hochstapler hat Autor Benjamin Quaderer die Zuhörer in Atem gehalten. Bei seiner Lesung im Haus des Schwabmünchner Kunstvereins mischten sich Realität und Fiktion. Dabei begeisterte der Schriftsteller nicht nur mit spannenden und witzigen Buchausschnitten, sondern auch mit erhellenden Anekdoten und Erzählungen.

In Quaderers Debütroman „Für immer die Alpen“ geht es um die Geschichte des Hochstaplers und Datendiebs Johann Kaiser. Dieser wächst in ärmlichen Verhältnissen in Liechtenstein auf und bringt später als Geschäftsmann und Betrüger die Verhältnisse in Europas Steueroase mächtig ins Wanken. Seine Erlebnisse schreibt der Protagonist auf, um damit Geld zu verdienen.

Benjamin Quaderer begeistert bei seiner Lesung in Schwabmünchen

Als Kaiser ein Haus verkauft, das ihm nicht gehört, zieht er sich den Zorn der Betrogenen zu, wird entführt und gefoltert. Doch der Staat nimmt seine Peiniger nicht fest. Aus Rache liefert der notorische Lügner und Falschspieler mehrere Steuersünder ans Messer und beendet damit einen der einträglichsten Wirtschaftszweige des kleinen Fürstentums. Er selbst verdient mit dem Verrat ein kleines Vermögen.

Wie Schriftsteller Quaderer bei der Lesung in Schwabmünchen erzählt, gibt es für den Romanhelden ein ganz reales Vorbild: den Liechtensteiner Heinrich Kieber. Als Informant des Bundesnachrichtendienstes verkaufte er in den 2000er Jahren die Daten zahlreicher Steuerhinterzieher. Einer der bekanntesten unter ihnen war vermutlich Klaus Zumwinkel, dem damaligen deutschen Postchef. Auch dieser taucht in Quaderers Roman auf.

Geschwärzte Passagen vermitteln ein besonderes Leseerlebnis

Trotz der realen Fakten ist die Form des Buchs so literarisch wie sie nur sein kann. Dabei bedient sich Quaderer sämtlichen Möglichkeiten des postmodernen Erzählens: multiperspektivisch, manchmal täuschen geschwärzte Passagen vor, das Persönlichkeitsrecht von Romanfiguren zu schützen.

Dann wieder sind massenhaft Seiten zweifarbig gedruckt – links erzählt ein Ermittler, wie er die Fahndung erlebt, rechts der Held seine Heldentaten. Dazu kommen reihenweise Fußnoten, um die Echtheit der Handlung zu untermauern. Eine wahrlich erstaunliche Erzählung um Geld, Macht und Hochstapelei.

Zahlreiche Lesungen von Benjamin Quaderer fielen wegen Corona aus

„Ich liebe labyrinthische Sätze und gute Satzmelodien", sagte Quaderer, der selbst in Liechtenstein geboren ist, bei der Lesung in Schwabmünchen. Zudem beschäftige er sich gern mit spannenden Stoffen und schätzte den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt.

Nervös habe er dem Erscheinen seines ersten Romans entgegengeblickt. Erschienen war das Buch dann mitten in der Corona-Krise, zahlreiche Lesungen mussten abgesagt werden. Das Werk kam trotzdem gut an. „Die Lesung hier in Schwabmünchen ist eine der wenigen, die blieb. Dafür bin ich sehr dankbar“, betonte Quaderer.

Dem Schwabmünchner Publikum gab er sich ein wenig schüchtern, ungelenk, was ihm viele Sympathien einbrachte. Ob er schon an seinem nächsten Werk arbeitet? „Noch nicht, aber ich habe schon vage einen Stoff im Kopf“, sagte der Autor.

