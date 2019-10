vor 5 Min.

Geschichten erzählen mit Musik und Taschenlampe

Wie Pfarrer Peter Lukas und die Ohrenwecker der Bobinger Stadtkapelle mit dem Publikum zusammenarbeiten.

Von Anja Fischer

Als Geschichtenerzähler tat sich Pfarrer Peter Lukas von der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen beim Taschenlampenkonzert der Stadtkapelle Bobingen hervor. Gemeinsam mit dem Musikernachwuchs, den Ohrenweckern, erzählte er den Besuchern des Konzerts ein musikalisches Märchen und wurde dabei von den Organisatoren der Stadtkapelle gar in einem Atemzug mit Astrid Lindgren und Michael Ende genannt.

Das kommt nicht von ungefähr, denn die spannende und mitreißende Geschichte um die beiden Geschwister Mia und Paul, die nach einem Umzug ein neues Zuhause mithilfe ihrer neuen Taschenlampen entdecken, hat Peter Lukas selbst geschrieben. Die Stichpunkte um die dazu gespielten Musikstücke bekam Lukas von Dirigent Milos Glückmann vorgegeben – denn die Erzählung sollte ja zu den Liedern der Ohrenwecker passen. Heraus kamen ein begeisterndes Abenteuer und ein gelungenes Konzertereignis in der evangelischen Kirche in Bobingen. Voll besetzt war das Gotteshaus, im hinteren Teil mussten sogar noch zusätzlich Stühle aufgestellt werden. Selbstverständlich hatten die meisten Besucher ihre Taschenlampe mitgebracht, denn in der Einladung wurde ja schon auf ein Lichterspektakel zum Mitgestalten hingewiesen. Mit den Taschenlampen ließ sich während des Konzerts tatsächlich viel anfangen.

Taschenlampen bringen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen zum Leuchten

Passend zur Geschichte um Mia und Paul, die mit ihren Eltern in ein neues Haus gezogen waren und dort erst einmal die Räume und die Nachbarschaft erkunden mussten, mussten auch die Lampen mal hierhin und mal dorthin leuchten, in wildem Rhythmus an- und ausgeknipst werden oder Figuren an die Decke malen. Mal galt es, die lauten, mal die leisen Musikinstrumente anzuleuchten, mal die Lichter zu den ertönenden Melodien tanzen zu lassen. Und so brachten die hellen Taschenlampen nicht nur den dunklen Keller in der Geschichte zum Leuchten, sondern auch die evangelische Kirche.

Mitreißend war die Geschichte, die Pfarrer Peter Lukas in bester Erzählermanier vortrug, sodass junge und ältere Konzertbesucher gebannt lauschten. Natürlich auch, um ihren Leuchteinsatz nicht zu verpassen. Eindrucksvoll spielten die Ohrenwecker zwischen den einzelnen Erzählabschnitten ihre Melodien: Sie musizierten in Walzer- und Sambarhythmen, ließen die Spinnen und Käfer im Keller fröhlich tanzen, spielten Lieder aus England, Ungarn und ihrer eigenen Heimat. Selbstverständlich durfte hierzu nicht nur geleuchtet, sondern jeweils auch mitgeschunkelt oder im Takt geklatscht werden. Schon seit Schuljahresbeginn hatten die jungen Musiker an den zahlreichen Liedern geprobt.

Begeistert waren am Ende alle Zuhörer und wünschten sich gleich eine Wiederholung des schummrig-verrückten Mitmach-Konzertexperiments. Dies ist nicht ausgeschlossen, sagt Andrea Sappler aus dem Vorstand der Stadtkapelle. Immerhin bekamen Pfarrer Peter Lukas und Dirigent Milos Glückmann nur den „Silbernen Taschenlampenorden“ für ihr Engagement verliehen. Gold stünde also noch aus.

