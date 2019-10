vor 22 Min.

Gesprächskreis für Betreuer und Bevollmächtigte

Referenten klären viele Fragen

Ein Gesprächskreis für Familienangehörige, Betreuer und Bevollmächtigte findet am Mittwoch, 9. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Café Mitanand, Falkensteinstraße 1 in Schwabmünchen statt. Die Veranstaltung wird von der Betreuungsstelle des Landratsamtes Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst katholischer Frauen und dem Caritas-Verband Augsburg organisiert.

Etwa 70 Prozent der betreuungsbedürftigen Menschen im Landkreis Augsburg werden von den Familienangehörigen als gesetzliche Betreuer oder als Bevollmächtigte vertreten. Im Rahmen dieser oft anstrengenden und verantwortungsvollen Aufgabe entstehen unweigerlich immer wieder schwierige Situationen, Fragen und Entscheidungen. Die Referentinnen Patricia Mangold und Antonie Fink werden im Gesprächskreis folgende Inhalte thematisieren:

Was ist im Umgang mit dem Betreuungsgericht (Berichte, Abrechnungen, Genehmigungen) zu beachten?

Pflichten und Rechte im Umgang mit Ärzten, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Hinweise im Umgang mit Banken, Versicherungen, Gläubigern und Behörden.

Wie gehe ich mit meiner Doppelfunktion als Angehöriger und gesetzlicher Betreuer/Bevollmächtigter um?

Individuelle Themen der Teilnehmenden – je nach Problematik in der Betreuungsarbeit beziehungsweise im Rahmen der Bevollmächtigung – können bei Bedarf angesprochen werden.

für den Gesprächskreis am 9. Oktober nimmt die Betreuungsstelle beim Landratsamt in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/ 31022501 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

