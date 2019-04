15:18 Uhr

Gesuchter Tankbetrüger flüchtet durch ein Fenster

Ein 30-jähriger Mann hat mehrfach an Tankstellen getankt, ohne das Benzin zu bezahlen. Als die Polizei bei ihm auftaucht, klettert er aus einem Fenster.

Von Michael Lindner

Ein Tankbetrüger hat seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres die Polizeiinspektion Schwabmünchen beschäftigt. Am Gründonnerstag klickten nach Angaben der Polizei dann die Handschellen, denn der Fluchtversuch des Verdächtigen endete nach kurzer Zeit.

Der Fahrer eines weißen Audi 80 tankte zuvor in den Monaten Oktober und November in bislang vier Fällen an verschiedenen Tankstellen in Schwabmünchen und Graben sein Fahrzeug voll. Ohne zu bezahlen stieg er jedes Mal in sein Auto und fuhr davon; der Schaden liegt laut dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen im mittleren dreistelligen Bereich. Damit die Beamten dem Autofahrer nicht auf die Schliche kommen sollten, entfernte der Mann zuvor die Kennzeichen von seinem Audi.

Mann will vor der Polizei fliehen und klettert aus dem Fenster

Intensive Ermittlungen führten Anfang März zu einem 30-Jährigen Mann aus dem Landkreis Unterallgäu. Die Beamten besuchten den Mann an seiner Arbeitsstelle, doch so einfach stellen wollte sich der Mann nicht. Im Gegenteil: Er kletterte durch das Erdgeschossfenster des Umkleideraumes, wurde aber sofort von den im Freien postierten Polizisten gestoppt und festgenommen.

Bei der Durchsuchung des Anwesens des Tatverdächtigen fanden die Beamten sowohl das Tatfahrzeug als auch die in der Wohnung versteckten Auto-Kennzeichen. Seine zu erwartende Haftstrafe dürfte sich noch erhöhen, da der 30-Jährige bei den nachweisbaren vier Tankbetrügen stets ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Da gegen den Mann zudem ein Haftbefehl wegen ähnlich gelagerter Delikte vorlag, wurde er nach Angaben von Künzel in die Justizvollzugsanstalt nach Gablingen gebracht. Die Zulassungsstempel des Audi wurden von der Polizei aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes entfernt.

