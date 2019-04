02.04.2019

Gesundes Frühstück, großer Tatendrang

Was der Elternbeirat des Königsbrunner ZGV-Kindergartens im vergangenen Jahr alles auf die Beine gestellt hat

Ob Gemüseeule, Obstmonster oder Gurken-Wurst-Krokodil, die Auswahl für die Kinder des Kindergartens Zur Göttlichen Vorsehung beim gesunden Frühstück war riesig, bunt und gesund. Der Elternbeirat und Eltern der Kindergartenkinder bereiteten ein reichhaltiges und gesundes Frühstücksbüfett vor. Neben einem gesunden Frühstück für die Kindergartenkinder gibt es auch noch viele weitere Aktionen, die vor allem der Elternbeirat mit Unterstützung des Kindergartenteams für die Kindergartenkinder anbietet.

So finden auch regelmäßige Vorlesestunden durch die Eltern statt. „Blaulichtwochen“ sind geplant, in denen die Kinder die Königsbrunner Feuerwehr besuchen dürfen, ein Besuch eines Rettungswagens oder auch ein Treffen mit einer Hundestaffel ist in Planung. Des Weiteren bietet der Elternbeirat auch diverse Bastelnachmittage sowie Spielplatzbesuche an.

Um den Kindergarten attraktiver und sicherer zu gestalten, krempelte der Elternbeirat im vergangenen Jahr, zusammen mit vielen Eltern, die Ärmel hoch. Hier wurde in mehreren Tagen eine große Gartenaktion durchgeführt. Der Sandkasten wurde komplett erneuert, ein Kräuterbeet neu angelegt, der Barfußpfad wieder errichtet sowie eine kleine Spielzeugautobahn gebaut. Und die Kinder bekamen auch eine große neue Spielküche für den Außenbereich. Zudem unternahmen die Erzieherinnen viele Ausflüge mit den Kindern. Neben regelmäßigen Waldtagen standen Besuche im Augsburger Zoo sowie im Planetarium auf dem Programm. Zu Erntedank besuchten die Kindergartenkinder die Furth-Mühle. (AZ)

