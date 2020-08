12:50 Uhr

Getötete Frau in Graben: Ex-Mann soll in Haft

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Haus in Graben, in dem eine Frau getötet wurde. Gegen ihren Ex-Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Ein 69-Jähriger soll seine Ex-Frau in Graben getötet haben. Danach versuchte er sich in Gersthofen das Leben zu nehmen - er befindet sich außer Lebensgefahr.

Von Maximilian Czysz

Der 69-jährige mutmaßliche Täter, der am Mittwoch in Graben seine Ex-Frau getötet haben soll und sich anschließend das Leben nehmen wollte, befindet sich außer Lebensgefahr. Er wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt.

Derzeit wird ein Haftbefehl gegen den Mann aus dem Landkreis Günzburg vorbereitet. Die Erkenntnisse aus den bisherigen Ermittlungen wurden an die Staatsanwaltschaft Augsburg zur Vorbereitung eines Antrages übersendet. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen und den Hintergründen dauern noch an.

Die Polizei fand den 69-Jährigen in einem Hotel in Gersthofen. Bild: Marcus Merk

Für tot aufgefundene Frau in Graben kam jede Hilfe zu spät

Wie berichtet, wurde am Mittwoch gegen 12.15 Uhr der schwer verletzte 69-Jähriger auf der Herrentoilette eines Hotels in Gersthofen aufgefunden. Der im Landkreis Günzburg wohnhafte Deutsche hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand selbst mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Ein Notarzt brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Gegen 13.45 Uhr entdeckte die Polizei die 66-jährige Ex-Ehefrau des Mannes in ihrer Wohnung in Graben – sie war tot. Für die 66-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Verletzter in Gersthofen: Hat er in Graben seine Ex-Frau getötet?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht der 69-Jährige im Verdacht, seine Ex-Ehefrau getötet zu haben. Nach der Tat fuhr der 69-Jährige nach Gersthofen in das Hotel und versuchte sich dort das Leben zu nehmen. Warum er nach Gersthofen gefahren war, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und versucht die Hintergründe der Bluttat zu rekonstruieren.

