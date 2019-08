12:38 Uhr

Getöteter Leiharbeiter: Jetzt sprechen die Gutachter

Ruhig und idyllisch liegen diese Pension und das Restaurant in der Wertachau-Siedlung in Schwabmünchen. Dort wurde vergangenes Jahr ein Este erschlagen.

Der angeklagte Litauer, der einen Esten in Schwabmünchen erschlagen haben soll, wurde bei dem Vorfall selbst verletzt. Nun sagen Gutachter vor Gericht aus.

Von Michael Lindner

Der Gang ist schmal und dunkel. Selbst bei eingeschaltetem Licht, erhellt sich der Flur im ersten Stock der beliebten Ausflugspension in der Wertachau-Siedlung in Schwabmünchen nur bedingt. Dort, vor einem Büro, in unmittelbarer Nähe zu einem Feuerlöscher, wird das 46-jährige Opfer an einem frühen Samstagmorgen des vergangenen Jahres tot aufgefunden: Es ist ein estnischer Leiharbeiter, der nur wenige Stunden zuvor mit seinem Zimmerkollegen und dem angeklagten 40-jährigen Litauer reichlich Alkohol getrunken hat. Was genau in dieser verhängnisvollen Juninacht geschehen sein könnte, darüber sprachen nun mehrere Gutachter, Ärzte und Polizisten.

Der vor der 8. Strafkammer des Landgerichts wegen Totschlags angeklagte Litauer soll laut Anklage auf den 46-Jährigen gegen 4 Uhr nachts mehrfach mit Händen beziehungsweise Fäusten eingeschlagen haben. Zudem soll er ihn gewürgt und mit den Füßen getreten haben. Der estnische Leiharbeiter erlitt schwerste Gesichtsverletzungen, darunter ein Nasenbein- und ein Kehlkopfbruch. Die am frühen morgen eintreffenden Sanitäter zogen den Esten einige Meter den Flur entlang, um ihn besser versorgen zu können. Doch jede Hilfe kam zu spät, Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, der sehr viel Blut eingeatmet hatte.

Angeklagter Leiharbeiter roch deutlich nach Alkohol

Mehrere Polizeibeamte, die unter anderem die Spuren am Tatort sicherten, sprachen von einer großen Blutlache im Gang. Zudem waren etliche Glasscherben auf dem Gang und in den Zimmern des Opfers und des Angeklagten verteilt. Die Polizisten bestätigten, dass der Angeklagte deutlich nach Alkohol roch, sich aber relativ sicher bewegen konnte. Ein Arzt gab vor Gericht an, dass er „keine groben motorischen Ausfälle“ bei den unter anderem durchgeführten Koordinationstests feststellen konnte.

Der angeklagte Litauer, der als Jugendlicher und junger Erwachsener mehrere Jahre lang Boxer war, wies selbst mehrere Verletzungen auf. Am auffälligsten war für den Rechtsmediziner aus München eine zum Teil sehr tiefe Schnittverletzung am Unterarm. Diese sei typisch bei Glasscherben. Ob diese allerdings durch einen Sturz oder eine Abwehrhaltung entstanden, könne er nicht mit Sicherheit sagen. Die geschwollene und zum Teil zerkratzte rechte Hand seien aus seiner Sicht typische Verletzungen, die beim Zuschlagen entstehen. Der getötete Este hatte hingegen keinerlei Abwehrverletzungen an Armen und Beinen.

Polizist bemerkt Blut an den Händen des ehemaligen Boxers

Ein Polizist, der den Angeklagten kurz nach der Tat bewachte, gab vor Gericht an, dass dieser Blut an den Händen hatte. Der Litauer wurde von bis zu drei Beamten bewacht, da dieser sehr kräftig ist – etwa 110 Kilogramm bei 1,86 Meter. „Ich möchte nicht alleine neben ihm stehen, wenn er um sich schlägt“, sagte ein Polizist vor dem Landgericht aus.

Der 40-jährige angeklagte Leiharbeiter, der von seinem Chef als zuverlässiger Arbeiter galt und zuletzt als Fahrer für ein Logistikunternehmen auf dem Lechfeld arbeitete, kann sich wegen des in der Tatnacht getrunkenen Alkohols, nur noch bruchstückhaft an den Vorfall in Schwabmünchen erinnern.

