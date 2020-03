vor 59 Min.

Getränkewagen verliert Ladung - B17 gesperrt

Auf der B17 Höhe Lagerlechfeld hat ein Getränkelaster am Mittwochnachmittag seine Ladung verloren.

Am Mittwochnachmittag hat ein Getränkewagen auf der B17 Höhe Lagerlechfeld seine Ladung verloren. Die Fahrbahnen Richtung Süden sind immernoch gesperrt.

Wie die Polizei Schwaben Nord mitteilt, hat ein Getränkelaster auf der B17 Höhe Lagerlechfeld in Richtung Süden seine Ladung verloren. Um circa 16 Uhr kam der Wagen gegen die Mittelleitplanke und kippte um. Dabei verteilten sich die Getränkekästen über die komplette Fahrbahn und richteten in Trümmerfeld aus Glasscherben an.

Die Fahrbahnen Richtung Süden wurden komplett gesperrt. Laut Polizei halte die Totalsperre noch immer an und werde erst um 20.30 Uhr freigegeben. Der Grund dafür sind Reinigungsarbeiten. Da das Bier des Getränkewagens über die Fahrbahn gelaufen ist und die Feuerwehr die Straße mit Wasser gereinigt hat, besteht dort Eisglättegefahr. (AZ)

Themen folgen